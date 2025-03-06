Національний банк підвищив облікову ставку — Finance.ua

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Національний банк підвищив облікову ставку

Кредит&Депозит
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Національний банк підвищив облікову ставку
Національний банк підвищив облікову ставку
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
«Ці рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%. НБУ буде готовий ужити додаткових монетарних заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що попередні заходи НБУ з посилення процентної політики зупинили тенденцію до зниження ставок за гривневими депозитами, а ставки за ОВДП у гривні досить активно відреагували на підвищення облікової ставки. Це підтримало попит на гривневі інструменти. Водночас для розвороту інфляційного тренду додаткове посилення монетарних умов є необхідним.
З огляду на це НБУ з 7 березня 2025 року підвищує облікову ставку та ставки за своїми операціями з банками на 1 в. п., що відповідає січневому прогнозу.
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«В умовах збереження стійкості валютного ринку такий крок дасть змогу й надалі підтримувати попит на гривневі інструменти для заощаджень, зберегти контрольованість інфляційних очікувань та відповідно обмежити тиск на ціни», — наголошують в НБУ.
Крім того, для посилення привабливості заощаджень у гривні НБУ вносить зміни до параметрів операційного дизайну процентної політики.
Так, з 04 квітня 2025 року:
  • спред між обліковою ставкою та ставкою за тримісячними депозитними сертифікатами зросте на 1 в. п.;
  • спред між обліковою ставкою та ставкою за кредитами овернайт теж зросте на 1 в. п.;
  • розширяться можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком більше трьох місяців (мультиплікатор підвищується з 3 до 3,5).
Такі зміни посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення в гривні. Це сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими гривневими інструментами, а відповідно — посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення. У результаті очікується зниження ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та міжнародних резервів.
«НБУ буде готовий ужити додаткових заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань», — зазначає регулятор.
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Стійкіший, ніж очікувалося, тиск з боку фундаментальних чинників та вищі проінфляційні ризики посилюють загрозу погіршення інфляційних очікувань і тривалішого закріплення інфляції на високих рівнях. Це відповідно підвищує імовірність переходу до циклу зниження облікової ставки пізніше, ніж передбачалося в січневому макропрогнозі. Крім того, у разі подальшого зростання проінфляційних ризиків НБУ не зволікатиме з додатковим посиленням процентної політики.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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