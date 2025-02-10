В НБУ повідомили, на що вплине підвищення облікової ставки — Finance.ua

В НБУ повідомили, на що вплине підвищення облікової ставки Сьогодні 13:00 — Кредит&Депозит

В НБУ повідомили, на що вплине підвищення облікової ставки

В грудні облікова ставка зросла до 13,5%, а в січні — до 14%. Про те, як це плине на ставки за депозитами та інфляцію — пояснив регулятор.

Це спонукатиме банки збільшити ставки за гривневими депозитами для населення, що забезпечує кращий захист гривневих заощаджень від інфляції.

Це також допоможе зберегти контроль за інфляційними очікуваннями та частково переорієнтує витрати населення зі споживання та купівлі валюти на заощадження в гривні. Таким чином, знизитися тиск на валютний ринок і ціни.

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Як зміняться ставки за депозитами

Як зазначають в НБУ, «перша реакція ставок за гривневими депозитами на грудневе збільшення облікових ставок — низка приватних банків їх підвищила. Поки реакція є незначною, однак за такий короткий проміжок часу еквівалентного зростання годі й було очікувати, ураховуючи суттєві „вливання“ ліквідності в системі наприкінці року через значні видатки бюджету. До того ж облікова ставка не впливає на ставки за депозитами миттєво, банкам потрібен певний час, щоб оновити процентну політику, і не лише в Україні».

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Як облікова ставка може вплинути на інфляцію

Облікова ставка не може збільшити врожайність чи змінити погодні умови. Натомість вона прямо впливає на очікування та певним чином на рішення про заощадження та споживання.

В НБУ наводять такий приклад: якщо відбувається інфляційний сплеск, а центробанк на нього не реагує, то формуються очікування, що ціни і далі зростають швидше. Ці очікування закладаються на рівні зарплати, обсягу споживання, прагнення купити іноземну валюту та в ціні. Зрештою інфляція сама себе підживлює через вищі виробничі витрати бізнесу та тиск на обмінний курс. А це створює ризик тривалого збереження високої інфляції.

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Яскравий приклад — відповідне зростання інфляції у світі, коли пасивна реакція центробанків призвела до тривалого зростання ціни. Недавній приклад — це Туреччина, в якій інфляція без війни у ​​2023 році перевищила 50%. З наслідками інфляційного сплеску довелося боротися значним підвищенням решти ставок, що з рештою вартувало значно більших втрат для економіки, ніж у випадку вчасної реакції.

Чи призведе підвищення облікової ставки до втрат бюджету

Вища ставка означає більші витрати НБУ за депозитними сертифікатами, оскільки ставки за цим традиційним монетарним інструментом до неї прив’язані. Але причиною зростання таких витрат є не бажання НБУ продавати більше, а необхідність зберегти контроль за очікуваннями та стримувати інфляцію.

По суті, витрати за інструментами абсорбції ліквідності (в Україні це депозитні сертифікати) є ціною, яку сплачують центробанки, щоб забезпечити цінову та фінансову стабільність у державі.

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«Водночас Уряд не може отримати достатньо ресурсів на внутрішньому борговому ринку для покриття оборонних видатків, на якому від початку Великої війни він накопичив 1,5 трлн грн. Якщо цих коштів не буде, то їх залишиться зайняти деінде (ймовірно, за вищими ставками) або ж підіймати ставки за ОВДП (що і є додатковими витратами бюджету)», — пишуть в НБУ.

Якщо українці не вкладатимуть кошти в гривневі депозити та ОВДП, то вони опиниться на валютному ринку, куди ж підуть гривневі кошти з поточних рахунків. Це виснажуватиме міжнародні резерви, завдяки яким НБУ не лише втримує стійкість валютного ринку, а й покриває різницю між експортом та імпортом, у тому числі для оборонних потреб.

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