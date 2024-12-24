Облікова ставка НБУ може зрости до 14% — Finance.ua
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Облікова ставка НБУ може зрости до 14%

Кредит&Депозит
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Облікова ставка НБУ може зрости до 14%
Облікова ставка НБУ може зрости до 14%
Комітет з монетарної політики НБУ підтримав зростання ставки до 13,5%.
Про це йдеться у звіті Національного банку України.
Сім членів КМП підтримали підвищення облікової ставки до 13,5% у грудні. Вони охарактеризували такий крок як виважений за поточних умов, ураховуючи тимчасовий характер основних чинників поточного пришвидшення інфляції та стійкість інфляційних очікувань.
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Двоє членів КМП підтримали збереження облікової ставки на рівні 13% у грудні. Вони вважали недоцільним підвищення облікової ставки, ураховуючи ймовірну короткостроковість цінового сплеску, часовий лаг монетарної трансмісії та стійкість інфляційних очікувань.
Двоє членів КМП висловилися за підвищення облікової ставки до 14% у грудні. Вони наполягали, що НБУ має діяти невідкладно та рішуче, адже інфляція вже кілька місяців поспіль не просто перевищує прогноз НБУ, а зростає досить стрімкими темпами, дедалі більше набуваючи ознак стійкості та створюючи загрозу розгортання інфляційної спіралі (очікування — зарплати — ціни).
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Більшість членів КМП зазначили про потребу в продовженні циклу посилення процентної політики в найближчі місяці в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань. Двоє з них припустили, що НБУ доведеться зробити ще кілька кроків з підвищення облікової ставки в січні — квітні 2025 року. Натомість кілька членів КМП були не впевнені в необхідності підвищення облікової ставки на найближчих засіданнях.
Майже усі члени КМП погодилися, що в разі очікуваного послаблення цінового тиску в другому півріччі 2025 року НБУ зможе повернутися й до обережного пом’якшення процентної політики. Однак відмінність в їхніх оцінках щодо можливого рівня облікової ставки на кінець 2025 року виявилася суттєвою — в діапазоні 11−14%.
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Ураховуючи поточний рівень невизначеності для економіки, кілька членів КМП утрималися від оцінок рівня ставки на тривалу перспективу до оновлення макропрогнозу в січні.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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