НБУ підняв облікову ставку: банкір пояснив, що буде з кредитами та депозитами українців — Finance.ua

НБУ підняв облікову ставку: банкір пояснив, що буде з кредитами та депозитами українців Сьогодні 09:03 — Кредит&Депозит

НБУ підняв облікову ставку: банкір пояснив, що буде з кредитами та депозитами українців

Підвищення Нацбанком облікової ставки з 13% до 13,5% навряд чи вплинуть на збільшення ставок за кредитами та депозитами.

Таку думку у коментарі УНІАН висловив директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв.

За його словами, зміна облікової ставки стала певною несподіванкою, хоча дискусії про таку необхідність точилися ще у листопаді.

«По суті, для ефективного стримування інфляції разом з валютними інтервенціями обрано й зміцнення гривні через облікову ставку. Можемо припустити, що збільшена облікова ставка дасть змогу регуляторові трохи зменшити обсяги валютних інтервенцій при цьому стримування інфляційних процесів триватиме надалі», — каже експерт.

Читайте також Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Замотаєв зазначив, що у досить широкому сенсі зміна облікової ставки з 13% до 13,5% та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 15,5% до 16% (саме на її основі формується дохідність гривневих депозитів громадян) не вплинуть на рівень ставок за кредитами та депозитами.

«Зауважу, що середньозважені ставки за кредитами, наприклад, для малого та середнього бізнесу, складають 17,7%. Однак комерційні банки активно розвивають спільні партнерські програми, ставки за якими можуть бути на 1−2 в.п. нижчими, ніж в середньому по ринку», — додав банкір.

Читайте також Падіння депозитних ставок не відбудеться за високої інфляції — прогноз банкірів

Замотаєв також не очікує масового перегляду ставок за депозитами. Натомість можуть бути покращені «акційні» умови розміщення коштів на депозитах, однак навряд чи це буде масовим явищем.

«Нагадаю, що середні ставки на ультракороткі вклади залишаться на рівні 9,5−10% річних, а ставки за тривалими вкладами (від 1 до 2,5 років) складуть 13% річних. Таким чином, зміна облікової ставки не спричинить структурні зміни в кредитуванні та депозитах, натомість стане дієвим запобіжником для інфляції», — резюмував Замотаєв.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.