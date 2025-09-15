0 800 307 555
укр
Кредит&Депозит
1
У серпні вкладникам ліквідованих банків виплатили 2,8 млн грн
Протягом серпня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 2,8 млн грн гарантованого відшкодування.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Виплати вкладникам у розрізі банків протягом серпня 2025 року

Назва банку, що ліквідуєтьсяСума (тис. грн)
Український професійний банк64,00
МР Банк49,55
Мегабанк93,55
Банк Січ860,56
Форвард Банк473,29
Айбокс Банк182,37
Конкорд862,49
Укрбудінвестбанк237,95
Всього2823,77
Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала майже 105,0 млрд грн, відшкодування отримали 96% вкладників банків.
Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 31 серпня 2025 року кошти Фонду складали 45,85 млрд грн.
Нагадаємо, Фонд гарантування вважає, що в Україні має бути як розширено коло учасників системи гарантування, а також збільшено суму гарантованих виплат. Суму гарантованого відшкодування варто підвищити до 100 тисяч євро.

Довідка Finance.ua:

  • починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП. Через три місяці після скасування воєнного стану сума становитиме 600 тис. грн.
  • гарантовані виплати можна отримати через мобільний застосунок «Дія» в кілька кліків.
За матеріалами:
Finance.ua
