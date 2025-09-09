єОселя: українці отримали з початку року пільгових іпотек на суму 8,7 млрд грн
Як повідомляє Міністерство економіки України, за минулий тиждень видано 150 іпотек на 292 млн грн.
Під 3% кредити отримали:
- військові та працівники сектору безпеки — 64.
- медики — 9.
- педагоги — 5.
- науковці — 6З.
За загальними умовами під 7% кредити отримали:
- громадяни, які не мають житла — 46
- внутрішньо переміщені особи — 13
- ветерани — 7.
Від старту програми у жовтні 2022 року видано 19 585 кредитів на 32,8 млрд грн.
Раніше писали, що державну іпотечну програму «єОселя» хочуть розширити для молодих сімей з дітьми, запропонувавши зниження ставок. Розширена «єОселя» має запрацювати вже в кінці 2025 року-на початку 2026 року.
Про це під час прес-брифінгу розповів голова правління «Укрфінжитло» Євген Мецгер.
За його словами, це буде лізинговий продукт для молодих сімей з меншим першим внеском та нижчими ставками. Ці ставки згодом має затвердити Кабінет Міністрів. З кожною дитиною ставка буде зменшуватись. Як це працюватиме:
- базова ставка для молодої сім’ї становитиме умовні 9%;
- якщо в родині є одна дитина, ставка знижується до 6%;
- якщо дві дитини — до 3%;
- якщо троє та більше дітей — застосовується ставка 0%.
Програма «єОселя» є частиною державної політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку вітчизняного виробництва та стимулювання економіки.
У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк «Кредит Дніпро», «Глобус», Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.
