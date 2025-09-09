0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

єОселя: українці отримали з початку року пільгових іпотек на суму 8,7 млрд грн

Нерухомість
26
єОселя: українці отримали з початку року пільгових іпотек на суму 8,7 млрд грн
єОселя: українці отримали з початку року пільгових іпотек на суму 8,7 млрд грн
Як повідомляє Міністерство економіки України, за минулий тиждень видано 150 іпотек на 292 млн грн.
Під 3% кредити отримали:
  • військові та працівники сектору безпеки — 64.
  • медики — 9.
  • педагоги — 5.
  • науковці — 6З.
За загальними умовами під 7% кредити отримали:
  • громадяни, які не мають житла — 46
  • внутрішньо переміщені особи — 13
  • ветерани — 7.
Від старту програми у жовтні 2022 року видано 19 585 кредитів на 32,8 млрд грн.
Читайте також
Раніше писали, що державну іпотечну програму «єОселя» хочуть розширити для молодих сімей з дітьми, запропонувавши зниження ставок. Розширена «єОселя» має запрацювати вже в кінці 2025 року-на початку 2026 року.
Про це під час прес-брифінгу розповів голова правління «Укрфінжитло» Євген Мецгер.
За його словами, це буде лізинговий продукт для молодих сімей з меншим першим внеском та нижчими ставками. Ці ставки згодом має затвердити Кабінет Міністрів. З кожною дитиною ставка буде зменшуватись. Як це працюватиме:
  • базова ставка для молодої сім’ї становитиме умовні 9%;
  • якщо в родині є одна дитина, ставка знижується до 6%;
  • якщо дві дитини — до 3%;
  • якщо троє та більше дітей — застосовується ставка 0%.
Програма «єОселя» є частиною державної політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку вітчизняного виробництва та стимулювання економіки.
У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк «Кредит Дніпро», «Глобус», Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems