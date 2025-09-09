єОселя: українці отримали з початку року пільгових іпотек на суму 8,7 млрд грн Сьогодні 09:48 — Нерухомість

єОселя: українці отримали з початку року пільгових іпотек на суму 8,7 млрд грн

Як повідомляє Міністерство економіки України, за минулий тиждень видано 150 іпотек на 292 млн грн.

Під 3% кредити отримали:

військові та працівники сектору безпеки — 64.

медики — 9.

педагоги — 5.

науковці — 6З.

За загальними умовами під 7% кредити отримали:

громадяни, які не мають житла — 46

внутрішньо переміщені особи — 13

ветерани — 7.

Від старту програми у жовтні 2022 року видано 19 585 кредитів на 32,8 млрд грн.

Раніше писали, що державну іпотечну програму «єОселя» хочуть розширити для молодих сімей з дітьми, запропонувавши зниження ставок. Розширена «єОселя» має запрацювати вже в кінці 2025 року-на початку 2026 року.

Про це під час прес-брифінгу розповів голова правління «Укрфінжитло» Євген Мецгер.

За його словами, це буде лізинговий продукт для молодих сімей з меншим першим внеском та нижчими ставками. Ці ставки згодом має затвердити Кабінет Міністрів. З кожною дитиною ставка буде зменшуватись. Як це працюватиме:

базова ставка для молодої сім’ї становитиме умовні 9%;

якщо в родині є одна дитина, ставка знижується до 6%;

якщо дві дитини — до 3%;

якщо троє та більше дітей — застосовується ставка 0%.

Програма «єОселя» є частиною державної політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку вітчизняного виробництва та стимулювання економіки.

У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк «Кредит Дніпро», «Глобус», Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.

