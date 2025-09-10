В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя Сьогодні 15:32 — Кредит&Депозит

В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя

Відсьогодні в межах програми єОселя запрацював механізм державної компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових територій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Програма передбачає:

70% компенсації першого внеску за іпотекою;

70% щомісячних платежів протягом першого року кредиту;

до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки (комісії, збори, страхування).

Хто може скористатися

Компенсацію можуть отримати громадяни, які:

мають статус ВПО або зареєстровані на прифронтовій території;

не володіють житлом на підконтрольній Україні території;

не відчужували житло протягом останніх 36 місяців, якщо воно не на території бойових дій або окупації.

Відсоткові ставки

ВПО можуть отримати кредит під 7%;

громадяни пільгових категорій на прифронтових територіях (військові, медики, педагоги, науковці) — під 3%;

інші громадяни на прифронтових територіях — під 7%.

Вимоги щодо житла

максимальна вартість житла — до 2 млн грн;

для ВПО — не старше 20 років;

для громадян із прифронтових територій діють чинні правила єОселі: не старше 20 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях; не старше 3 років — для житла поза ними та для всіх інших громадян, яким єОселя доступна під 7%.

Усі заявники мають відповідати умовам участі в програмі єОселя.

Як отримати компенсацію

Подати заявку на єОселю у застосунку Дія. Отримати позитивне рішення та обрати банк для отримання кредиту. Надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передає заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією.

Нагадаємо, за минулий тиждень видано 150 іпотек на 292 млн грн. Від старту програми у жовтні 2022 року видано 19 585 кредитів на 32,8 млрд грн.

Сума першого внеску на нові квартири за «єОселею» суттєво різниться за регіонами й прямо корелює з цінами на первинному ринку.

Середній мінімальний перший внесок VS середня ціна квартир, що підходять під критерії «єОселі»:

Ужгород — 633 тис. грн (середня ціна квартири — 3,2 млн грн);

Львів — 618 тис. грн (3,1 млн грн);

Київ — 487 тис. грн (2,4 млн грн);

Полтава — 448 тис. грн (2,2 млн грн);

Чернівці — 442 тис. грн (2,2 млн грн).

