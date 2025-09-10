В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя
Відсьогодні в межах програми єОселя запрацював механізм державної компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових територій.
Програма передбачає:
- 70% компенсації першого внеску за іпотекою;
- 70% щомісячних платежів протягом першого року кредиту;
- до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки (комісії, збори, страхування).
Хто може скористатися
Компенсацію можуть отримати громадяни, які:
- мають статус ВПО або зареєстровані на прифронтовій території;
- не володіють житлом на підконтрольній Україні території;
- не відчужували житло протягом останніх 36 місяців, якщо воно не на території бойових дій або окупації.
Відсоткові ставки
- ВПО можуть отримати кредит під 7%;
- громадяни пільгових категорій на прифронтових територіях (військові, медики, педагоги, науковці) — під 3%;
- інші громадяни на прифронтових територіях — під 7%.
Вимоги щодо житла
- максимальна вартість житла — до 2 млн грн;
- для ВПО — не старше 20 років;
- для громадян із прифронтових територій діють чинні правила єОселі: не старше 20 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях; не старше 3 років — для житла поза ними та для всіх інших громадян, яким єОселя доступна під 7%.
Усі заявники мають відповідати умовам участі в програмі єОселя.
Як отримати компенсацію
- Подати заявку на єОселю у застосунку Дія.
- Отримати позитивне рішення та обрати банк для отримання кредиту.
- Надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави.
- Банк передає заяву до Пенсійного фонду України.
- Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми.
- Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією.
Нагадаємо, за минулий тиждень видано 150 іпотек на 292 млн грн. Від старту програми у жовтні 2022 року видано 19 585 кредитів на 32,8 млрд грн.
Сума першого внеску на нові квартири за «єОселею» суттєво різниться за регіонами й прямо корелює з цінами на первинному ринку.
Середній мінімальний перший внесок VS середня ціна квартир, що підходять під критерії «єОселі»:
- Ужгород — 633 тис. грн (середня ціна квартири — 3,2 млн грн);
- Львів — 618 тис. грн (3,1 млн грн);
- Київ — 487 тис. грн (2,4 млн грн);
- Полтава — 448 тис. грн (2,2 млн грн);
- Чернівці — 442 тис. грн (2,2 млн грн).
