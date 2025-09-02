Скільки треба сплатити за перший внесок по «єОселі» — регіональний розподіл Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Скільки треба сплатити за перший внесок по «єОселі» — регіональний розподіл

Сума першого внеску на нові квартири за «єОселею» суттєво різниться за регіонами й прямо корелює з цінами на первинному ринку.

Про це свідчать дані ЛУН

Фахівці проаналізували, скільки українцям доведеться віддати на перший внесок, щоб придбати найдешевше однокімнатне житло у новобудові за програмою «єОселя».

Де найдорожчий перший внесок за «єОселею»

Середній мінімальний перший внесок VS середня ціна квартир, що підходять під критерії «єОселі»

Ужгород — 633 тис. грн (середня ціна квартири — 3,2 млн грн);

Львів — 618 тис. грн (3,1 млн грн);

Київ — 487 тис. грн (2,4 млн грн);

Полтава — 448 тис. грн (2,2 млн грн);

Чернівці — 442 тис. грн (2,2 млн грн).

Де найнижчі перші внески

Кропивницький — 128 тис. грн (середня ціна однокімнатки — 639 тис. грн);

Запоріжжя — 189 тис. грн (943 тис. грн);

Суми — 198 тис. грн (988 тис. грн);

Харків — 230 тис. грн (1,2 млн грн).

Читайте також На що варто звертати увагу при виборі житла

Перші внески в інших великих містах

Вінниця — 392 тис. грн (середня ціна однокімнатного житла — 2 млн грн).

Дніпро — 383 тис. грн (1,9 млн грн);

Одеса — 329 тис. грн (1,6 млн грн);

Хмельницький — 293 тис. грн (1,5 млн грн).

Довідка Finance.ua:

середньозважена ефективна ставка кредитів на житло за програмою «єОселя» у червні цього року становила 8% річних на первинному ринку та 9,85% на вторинному

та 9,85% на вторинному нещодавно Кабмін ухвалив анонсований проєкт постанови щодо компенсації ВПО 70% першого внеску на іпотеку за державною програмою «єОселя». Новий механізм також передбачає компенсацію до 40 тис. грн витрат на оформлення іпотеки: комісій, зборів, страхових платежів;

за державною програмою «єОселя». Новий механізм також передбачає компенсацію до 40 тис. грн витрат на оформлення іпотеки: комісій, зборів, страхових платежів; крім того, Уряд вніс зміни до умов програми пільгового іпотечного кредитування «Житло для ВПО». Відтепер термін дії реєстрації кандидата на участь у програмі становить 2 роки з дати включення до реєстру кандидатів;

як показало опитування, серед тих, хто планує купити житло в перспективі 5 років (це понад 37%), на банківське кредитування покладаються майже половина (49%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.