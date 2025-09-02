Скільки треба сплатити за перший внесок по «єОселі» — регіональний розподіл
Сума першого внеску на нові квартири за «єОселею» суттєво різниться за регіонами й прямо корелює з цінами на первинному ринку.
Про це свідчать дані ЛУН.
Фахівці проаналізували, скільки українцям доведеться віддати на перший внесок, щоб придбати найдешевше однокімнатне житло у новобудові за програмою «єОселя».
Де найдорожчий перший внесок за «єОселею»
Середній мінімальний перший внесок VS середня ціна квартир, що підходять під критерії «єОселі»
- Ужгород — 633 тис. грн (середня ціна квартири — 3,2 млн грн);
- Львів — 618 тис. грн (3,1 млн грн);
- Київ — 487 тис. грн (2,4 млн грн);
- Полтава — 448 тис. грн (2,2 млн грн);
- Чернівці — 442 тис. грн (2,2 млн грн).
Де найнижчі перші внески
- Кропивницький — 128 тис. грн (середня ціна однокімнатки — 639 тис. грн);
- Запоріжжя — 189 тис. грн (943 тис. грн);
- Суми — 198 тис. грн (988 тис. грн);
- Харків — 230 тис. грн (1,2 млн грн).
Перші внески в інших великих містах
- Вінниця — 392 тис. грн (середня ціна однокімнатного житла — 2 млн грн).
- Дніпро — 383 тис. грн (1,9 млн грн);
- Одеса — 329 тис. грн (1,6 млн грн);
- Хмельницький — 293 тис. грн (1,5 млн грн).
Довідка Finance.ua:
- середньозважена ефективна ставка кредитів на житло за програмою «єОселя» у червні цього року становила 8% річних на первинному ринку та 9,85% на вторинному
- нещодавно Кабмін ухвалив анонсований проєкт постанови щодо компенсації ВПО 70% першого внеску на іпотеку за державною програмою «єОселя». Новий механізм також передбачає компенсацію до 40 тис. грн витрат на оформлення іпотеки: комісій, зборів, страхових платежів;
- крім того, Уряд вніс зміни до умов програми пільгового іпотечного кредитування «Житло для ВПО». Відтепер термін дії реєстрації кандидата на участь у програмі становить 2 роки з дати включення до реєстру кандидатів;
- як показало опитування, серед тих, хто планує купити житло в перспективі 5 років (це понад 37%), на банківське кредитування покладаються майже половина (49%).
