На що варто звертати увагу при виборі житла — Finance.ua

На що варто звертати увагу при виборі житла

Під час вибору квартири покупці зазвичай орієнтуються на ціну та локацію. Втім, експерти наголошують: є низка додаткових факторів, які суттєво впливають як на якість життя у майбутньому, так і на вартість утримання житла.

Як зробити правильний вибір під час купівлі нерухомості, розповів експерт Назар Процик.

За словами експерта, одним з ключових аспектів є тип фасаду. Вентильовані фасади зазвичай дорожчі за так звані «мокрі», але забезпечують кращу енергоефективність та довговічність будинку.

Важливе значення має і якість утеплення, адже від цього залежать майбутні витрати на опалення та кондиціонування.

Ще один момент, який часто недооцінюють, — шумоізоляція. Якщо будинок розташований поруч із жвавою трасою чи активною інфраструктурою, саме цей фактор визначатиме рівень комфорту.

Не менш важливими є прибудинкова територія та дизайн холів, які формують відчуття простору і впливають на загальний рівень житлового комплексу. Окремо варто розглянути планування квартири.

«Планування квартири теж дуже важливе: деякі забудовники намагаються максимально використовувати кожен метр площі, але при цьому створюють незручні ніші або кути, які не додають комфорту. Інші ж пропонують більш продумані та гнучкі планування, які можна легко перепланувати в майбутньому», — зазначив Процик.

Усі ці чинники прямо впливають на комфорт проживання, експлуатаційні витрати та навіть ринкову ціну житла. Тому, порівнюючи варіанти, варто враховувати не лише ціну квадратного метра, а й те, що вона включає. Це допоможе зробити більш усвідомлений і вигідний вибір.

