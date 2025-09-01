На що варто звертати увагу при виборі житла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На що варто звертати увагу при виборі житла

Нерухомість
47
На що варто звертати увагу при виборі житла
На що варто звертати увагу при виборі житла
Під час вибору квартири покупці зазвичай орієнтуються на ціну та локацію. Втім, експерти наголошують: є низка додаткових факторів, які суттєво впливають як на якість життя у майбутньому, так і на вартість утримання житла.
Як зробити правильний вибір під час купівлі нерухомості, розповів експерт Назар Процик.

На що слід звертати увагу при виборі житла

За словами експерта, одним з ключових аспектів є тип фасаду. Вентильовані фасади зазвичай дорожчі за так звані «мокрі», але забезпечують кращу енергоефективність та довговічність будинку.
Важливе значення має і якість утеплення, адже від цього залежать майбутні витрати на опалення та кондиціонування.
Ще один момент, який часто недооцінюють, — шумоізоляція. Якщо будинок розташований поруч із жвавою трасою чи активною інфраструктурою, саме цей фактор визначатиме рівень комфорту.
Не менш важливими є прибудинкова територія та дизайн холів, які формують відчуття простору і впливають на загальний рівень житлового комплексу. Окремо варто розглянути планування квартири.
«Планування квартири теж дуже важливе: деякі забудовники намагаються максимально використовувати кожен метр площі, але при цьому створюють незручні ніші або кути, які не додають комфорту. Інші ж пропонують більш продумані та гнучкі планування, які можна легко перепланувати в майбутньому», — зазначив Процик.
Читайте також
Усі ці чинники прямо впливають на комфорт проживання, експлуатаційні витрати та навіть ринкову ціну житла. Тому, порівнюючи варіанти, варто враховувати не лише ціну квадратного метра, а й те, що вона включає. Це допоможе зробити більш усвідомлений і вигідний вибір.
За матеріалами:
Телеканал 24
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems