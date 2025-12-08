0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сім’я з США виграла знижку в 350 тисяч дол. на будинок своєї мрії: як це зробили (фото)

Нерухомість
17
Сім’я з США виграла знижку в 350 тисяч дол. на будинок своєї мрії: як це зробили (фото)
Сім’я з США виграла знижку в 350 тисяч дол. на будинок своєї мрії: як це зробили (фото)
Жителі США, 34-річна Еліз Джордано та її 40-річний чоловік Бен Хасті, хотіли обміняти свою двокімнатну хатину на будинок своєї мрії, але не могли дозволити собі заявлену ціну, яка в середньому становить від кількох сотень тисяч до двох мільйонів доларів.
Про це пише New York Post.
Еліза Джордано та її чоловік Бен довго не могли дозволити собі землю через високі ціни, доки батько Елізи не запропонував ризикнути й надіслати пропозицію, додавши до неї листа.
900 слів змінили життя пари. Несподівано їхню пропозицію прийняли, і у 2022 році сім’я переїхала на нове місце.

Що було в щасливому листі

У листі Еліз сказала, що вона «цінує» працю та відданість, які попередній власник вклав у майно, і «глибоко захоплюється» їхньою відданістю справі збереження, і пообіцяла продовжувати це робити, поки вона володітиме цією власністю.
Читайте також
«Ми розповіли їм про нашу любов до природи. Сказали попередньому власнику, що захоплюємося їхньою відданістю справі збереження культури, і пообіцяли, що ми продовжимо їхню спадщину для майбутніх поколінь. Вони погодилися на суму на 350 000 доларів нижче заявленої ціни, що нас здивувало», — кажуть власники.
Сім’я з США виграла знижку в 350 тисяч дол. на будинок своєї мрії: як це зробили (фото)
Місце для вашої реклами
Раніше ми писали про найкомфортніші міста і світі. Так, індекс глобальних міст оцінював напрямки по всьому світу, щоб визначити «найкомфортніший для життя напрямок» на планеті. Деталі дивіться в інфографіці.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьЖитлова нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems