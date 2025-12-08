Сім’я з США виграла знижку в 350 тисяч дол. на будинок своєї мрії: як це зробили (фото) Сьогодні 18:00 — Нерухомість

Сім’я з США виграла знижку в 350 тисяч дол. на будинок своєї мрії: як це зробили (фото)

Жителі США, 34-річна Еліз Джордано та її 40-річний чоловік Бен Хасті, хотіли обміняти свою двокімнатну хатину на будинок своєї мрії, але не могли дозволити собі заявлену ціну, яка в середньому становить від кількох сотень тисяч до двох мільйонів доларів.

Еліза Джордано та її чоловік Бен довго не могли дозволити собі землю через високі ціни, доки батько Елізи не запропонував ризикнути й надіслати пропозицію, додавши до неї листа.

900 слів змінили життя пари. Несподівано їхню пропозицію прийняли, і у 2022 році сім’я переїхала на нове місце.

Що було в щасливому листі

У листі Еліз сказала, що вона «цінує» працю та відданість, які попередній власник вклав у майно, і «глибоко захоплюється» їхньою відданістю справі збереження, і пообіцяла продовжувати це робити, поки вона володітиме цією власністю.

«Ми розповіли їм про нашу любов до природи. Сказали попередньому власнику, що захоплюємося їхньою відданістю справі збереження культури, і пообіцяли, що ми продовжимо їхню спадщину для майбутніх поколінь. Вони погодилися на суму на 350 000 доларів нижче заявленої ціни, що нас здивувало», — кажуть власники.

