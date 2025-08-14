Де в Україні найдоступніше житло: огляд цін на вторинці — Finance.ua

Де в Україні найдоступніше житло: огляд цін на вторинці Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Де в Україні найдоступніше житло: огляд цін на вторинці

Середні ціни на квартири на вторинці зростають майже по всій Україні, причому найпомітніше — у східних регіонах. Водночас житло поступово стає доступнішим: співвідношення вартості квартир до рівня середньої зарплати знижується.

Про це свідчить статистика ЛУН

Аналітики відзначають, що за перше півріччя 2025 року підвищення цін зафіксовано у більшості областей, а найбільший приріст у відсотках спостерігається саме в найбільш небезпечних східних містах.

Де в Україні найдоступніше житло

Попри зростання цін на житло, Індекс доступності житла (співвідношення середньої місцевої зарплати до середньої вартості житла) за півроку поліпшився майже у всій країні.

За оцінками ЛУН та Work.ua, у більшості міст індекс, що показує, скільки років потрібно працювати, аби заробити на середню 1-кімнатну квартиру, знизився.

Київ. На початку липня 2025 року на купівлю однокімнатки у столиці знадобиться повний середній заробіток за 7,6 року. На початку року цей показник становив 8,2 року — тобто за пів року доступність зросла на 7%.

На початку липня 2025 року на купівлю однокімнатки у столиці знадобиться повний середній заробіток за 7,6 року. На початку року цей показник становив 8,2 року — тобто за пів року доступність зросла на 7%. Львів. Індекс зменшився з 9,6 до 8,8 річних зарплат, що означає поліпшення на 8%.

Індекс зменшився з 9,6 до 8,8 річних зарплат, що означає поліпшення на 8%. Хмельницький. У цьому місті сталося найбільше падіння індексу серед великих міст — на 10%. Якщо на початку року на квартиру треба було відкласти еквівалент 6,1 річної зарплати, то тепер — 5,5.

Прифронтові міста. Очікувано, тут квартири залишаються найдоступнішими: у Запоріжжі та Херсоні 1-кімнатне житло коштує близько трьох середніх річних зарплат, у Миколаєві та Харкові — приблизно 3,5.

Водночас зафіксовано й протилежні тенденції. За перше півріччя 2025 року індекс доступності погіршився лише у трьох містах: у Рівному (+3%), Дніпрі (+2%) та Одесі (+3%).

Що з цінами на житло по Україні

За даними ЛУН, у Львові середня вартість двокімнатних квартир на вторинці за пів року майже не змінилась, а в Києві підросла лише на 2%.

«Це може свідчити про те, що в 1 півріччі 2025 року ціни в цих регіонах вийшли на своєрідне плато. І хоча подальший напрямок руху цін, звісно, буде залежати від загальної безпекової ситуації в країні, валютних коливань та загального рівня інфляції, зараз бачимо деяку стабілізацію цін на такі квартири в цих містах», — коментують у ЛУН.

Регіональний дисбаланс цін

Аналітики підкреслюють: те, що середня ціна на квартири зростає у більшості регіонів, свідчить про адаптацію вторинки до військових ризиків. Тепер на вартість житла більше впливають інфляція та валютні коливання, ніж кількість обстрілів конкретних міст.

Зараз ринок житла поділився на дві частини:

прифронтові регіони. Тут середня ціна 1-кімнатної квартири залишається найнижчою: Запоріжжя — $17 тис., Миколаїв — $20 тис., Харків — $22,5 тис.

Тут середня ціна 1-кімнатної квартири залишається найнижчою: Запоріжжя — $17 тис., Миколаїв — $20 тис., Харків — $22,5 тис. більш безпечні області, де ціни на житло у 2−3 рази вищі за середні показники прифронтових міст. Наприклад, у Києві середня ціна аналогічної квартири сягає $65 тис., у Львові — $64,9 тис., в Ужгороді — $62,8 тис., у Чернівцях — $50,9 тис.

У сегменті двокімнатних квартир різниця ще більша: на сході країни вони коштують $23−30 тис., тоді як на заході ціна перевищує $90 тис. Такий контраст експерти називають ознакою серйозного дисбалансу, спричиненого війною.

Проте зауважується, що помітний розрив існує навіть між відносно безпечними областями:

однокімнатка у Львові коштує в середньому $64,9 тис., і Ужгороді — $62,8 тис.;

при цьому вартість аналогічної в Івано-Франківську — $38 тис., Тернополі — $38 тис., Хмельницькому — $35,5 тис.

