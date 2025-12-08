Приватизація житла: скільки коштує в 2025 Сьогодні 20:00 — Нерухомість

Приватизація житла: скільки коштує в 2025

В 2025 році приватизація квартир в Україні можлива без доплат, якщо площа не перевищує норми на 21 кв. м на особу та на 10 кв. м на сім’ю.

Безплатна приватизація можлива лише в межах визначеної норми площі, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду

Вартість приватизації з усіма витратами може коливатися від 3 000 до 8 000 гривень, а у складних випадках — від 12 000 гривень і вище.

Якщо житло більше за ці параметри, може нараховуватися доплата. Її розмір залежить від оцінки житлового фонду та міста, тому ціна приватизації у 2025 році відрізняється в різних регіонах.

Витрати

Процедура передбачає низку платежів, незалежно від того, чи підпадає квартира під норму безоплатної приватизації. Під час оформлення власності зазвичай сплачують:

збір за державну реєстрацію права — 300 гривень;

виготовлення або оновлення технічного паспорта від 2 000 до 4 500 гривень залежно від площі житла;

окремі витяги та довідки;

нотаріальні дії, якщо вони необхідні, зазвичай від 1 000 до 2 000 гривень.

Скільки коштує приватизація

В простіших випадках, коли документи в порядку і площа житла не перевищує нормативну, приватизація зазвичай коштує від 3 000 до 5 000 гривень.

Якщо треба оновлювати технічний паспорт, оформляти додаткові довідки або здійснювати складні нотаріальні дії, вартість може становити від 6 000 до 8 000 гривень.

Якщо квартира має більшу площу або відсутні необхідні документи, ціна приватизації зростає. У разі звернення до юристів або компаній, які супроводжують процедуру «під ключ», послуги стартують від 12 000 гривень і можуть бути значно вищими.

Відмова

є неможливою, тому можуть відмовити у наданні цієї послуги. Оскаржити рішення можна через адміністративний суд.

Квартиру приватизувати не можна, якщо:

На квартиру накладено арешт. Подано заяву з помилками, порушенням строків. Подано не повний перелік документів. Квартира, яка має статус музею, знаходиться на території ботанічного саду. Відсутні документів у Єдиному державному реєстрі про власника комунальної квартири. Право на приватизацію вже використане.

Приватизувати будинок

У 2025 році вартість приватизації будинку в селі в Україні становить від 7 000 до 20 000 гривень, залежно від регіону, стану документів та місцевих тарифів.

Приватизація передбачає збір документів, подання заяви до місцевих органів, погодження, виготовлення технічної документації та реєстрацію права власності, що триває від одного до трьох місяців.

Раніше ми писали , у липні Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики», яким підготовлене підґрунтя для припинення безоплатної приватизації. Про те, що о відбувається з приватизацією сьогодні розповідають аналітики Юридичної компанії.

Станом на початок листопада 2025 року процес приватизації житла в Україні продовжує діяти за звичними правилами. Громадяни можуть безоплатно набути займані квартири, будинки, житлові приміщення у гуртожитках у приватну власність.

Також у разі прийняття Закону та завершення перехідного періоду можливість приватизації буде скасована, а особи, які не приватизувати житло, можуть втратити на нього право.

