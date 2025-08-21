Житло в кредит: які ставки за іпотекою на первинці та вторинці в Україні — Finance.ua

Житло в кредит: які ставки за іпотекою на первинці та вторинці в Україні Сьогодні 16:07 — Кредит&Депозит

Житло в кредит: які ставки за іпотекою на первинці та вторинці в Україні

У червні банки України видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн. При цьому середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,85% на вторинному.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, оприлюдненого Нацбанком.

Основні результати опитування:

397 кредитів на 736,8 млн грн видано на первинному ринку, з них 109 кредитів на 196,5 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє житло;

297 кредитів на 536,4 млн грн — на вторинному ринку;

частка непрацюючих кредитів у портфелі іпотеки зберігається на рівні 15%.

Де видають найбільше іпотечних кредитів

Київська область — 244 договори на 463,0 млн грн (36,4% від загального обсягу);

м. Київ — 126 договорів на 257,7 млн грн;

Львівська обл. — 41 договір на 80,6 млн грн;

Івано-Франківська обл. — 32 договори на 57,3 млн грн;

Вінницька обл. — 30 договорів на 47,4 млн грн.

В опитуванні взяли участь 39 банків, що охоплюють понад 95% іпотечного портфеля, з яких 14 банків повідомили про видачу нових кредитів.

Зазначимо, Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на створення ринкових механізмів і підвищення доступності житла. Що саме хочуть змінити — розповіли тут

нещодавно Кабмін ухвалив анонсований проєкт постанови щодо компенсації ВПО 70% першого внеску на іпотеку за державною програмою «єОселя». Новий механізм також передбачає компенсацію до 40 тис. грн витрат на оформлення іпотеки: комісій, зборів, страхових платежів;

крім того, Уряд вніс зміни до умов програми пільгового іпотечного кредитування «Житло для ВПО». Відтепер термін дії реєстрації кандидата на участь у програмі становить 2 роки з дати включення до реєстру кандидатів;

як показало опитування, серед тих, хто планує купити житло в перспективі 5 років (це понад 37%), на банківське кредитування покладаються майже половина (49%).

