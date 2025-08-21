Житло в кредит: які ставки за іпотекою на первинці та вторинці в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Житло в кредит: які ставки за іпотекою на первинці та вторинці в Україні

Кредит&Депозит
60
Житло в кредит: які ставки за іпотекою на первинці та вторинці в Україні
Житло в кредит: які ставки за іпотекою на первинці та вторинці в Україні
У червні банки України видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн. При цьому середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,85% на вторинному.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, оприлюдненого Нацбанком.
Основні результати опитування:
  • 397 кредитів на 736,8 млн грн видано на первинному ринку, з них 109 кредитів на 196,5 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє житло;
  • 297 кредитів на 536,4 млн грн — на вторинному ринку;
  • частка непрацюючих кредитів у портфелі іпотеки зберігається на рівні 15%.
Читайте також

Де видають найбільше іпотечних кредитів

  • Київська область — 244 договори на 463,0 млн грн (36,4% від загального обсягу);
  • м. Київ — 126 договорів на 257,7 млн грн;
  • Львівська обл. — 41 договір на 80,6 млн грн;
  • Івано-Франківська обл. — 32 договори на 57,3 млн грн;
  • Вінницька обл. — 30 договорів на 47,4 млн грн.
Житло в кредит: які ставки за іпотекою на первинці та вторинці в Україні
В опитуванні взяли участь 39 банків, що охоплюють понад 95% іпотечного портфеля, з яких 14 банків повідомили про видачу нових кредитів.
Зазначимо, Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на створення ринкових механізмів і підвищення доступності житла. Що саме хочуть змінити — розповіли тут.

Довідка Finance.ua:

  • нещодавно Кабмін ухвалив анонсований проєкт постанови щодо компенсації ВПО 70% першого внеску на іпотеку за державною програмою «єОселя». Новий механізм також передбачає компенсацію до 40 тис. грн витрат на оформлення іпотеки: комісій, зборів, страхових платежів;
  • крім того, Уряд вніс зміни до умов програми пільгового іпотечного кредитування «Житло для ВПО». Відтепер термін дії реєстрації кандидата на участь у програмі становить 2 роки з дати включення до реєстру кандидатів;
  • як показало опитування, серед тих, хто планує купити житло в перспективі 5 років (це понад 37%), на банківське кредитування покладаються майже половина (49%).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниНерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems