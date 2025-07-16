В Україні планують змінити умови іпотечного кредитування «єОселя» — Finance.ua

В Україні планують змінити умови іпотечного кредитування «єОселя» Сьогодні 09:35 — Кредит&Депозит

В Україні планують змінити умови іпотечного кредитування «єОселя»

«Укрфінжитло» затвердило План стратегічного розвитку на 2025−2029 роки, який передбачає масштабування програми «єОселя» та видачу 70 тис. іпотечних кредитів за 5 років.

Про це йдеться у пресрелізі «Укрфінжитла».

В оновленій стратегії розвитку житлового кредитування передбачено зміну підходів до роботи програми «єОселя». Головна ідея — перехід до нової, компенсаційної моделі іпотеки.

Що хочуть змінити

За компенсаційною моделлю є можливість запровадити програму із мінімальними обмеженнями до віку житла (до 10 років у Києві та обласних центрах, без обмежень для інших міст) та першим внеском від 20% для усіх категорій громадян, від 7% для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів.

При цьому відсоткова ставка розраховується за формулою UIRD (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб) за рік +4% та компенсується «Укрфінжитлом» до 7% протягом перших 10 років для пільгових категорій, та до 10% протягом п’яти років для решти учасників.

Крім того, пропонується затвердити максимальну нормативну площу житла у програмі «єОселя»: 115,5 кв. м. для квартири, 125,5 кв. м. для будинку.

у програмі «єОселя»: 115,5 кв. м. для квартири, 125,5 кв. м. для будинку. Гранична вартість житла визначається щоквартально міністерством розвитку громад і територій та збільшується на затверджені урядом коефіцієнти.

визначається щоквартально міністерством розвитку громад і територій та збільшується на затверджені урядом коефіцієнти. Максимальна нормативна вартість нерухомості розраховується за формулою (нормативна площа * опосередкована вартість 1 кв. м) + 10%. В межах максимальної нормативної вартості нерухомості допускається перевищення: понад максимальну нормативну площу — до 10%, понад граничну вартість 1 кв. м — до 20%.

Очікувані обсяги кредитування

За компенсаційною моделлю впродовж наступних чотирьох років планують видати 50−100 тис. позик на 41−82 млрд грн (до $1,9 млрд).

Чиста поточна вартість оцінюється в 17−36 млрд грн, а максимальний розмір портфеля — 86−174 млрд грн.

Зміни у фінансуванні

Оновлена стратегія передбачає змішану модель фінансування:

фіскальні джерела — державний бюджет.

нефіскальні джерела — гранти, кредити, гарантії від міжнародних фінансових установ.

Нефіскальне фінансування від таких джерел може бути отримано також через спеціальні бюджетні програми. Так, на 2026 рік запланована змішана модель фінансування: 15 млрд грн з фіскальних джерел та 10 млрд з нефіскальних (включаючи 8,5 млрд грн від міжнародних фінорганізацій).

У разі покращення безпекової ситуації, у 2027−2029 роках обсяг нефіскального фінансування може зрости до 75 млрд грн. Також планується поступовий перехід до ринкового фінансування — через випуск облігацій «Укрфінжитла» та сек’юритизацію (випуск цінних паперів, забезпечених іпотекою).

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