«єОселя» вже не для всіх: у чому проблеми програми — Finance.ua

«єОселя» вже не для всіх: у чому проблеми програми Сьогодні 09:03 — Кредит&Депозит

«єОселя» вже не для всіх: у чому проблеми програми

Іпотечна програма «єОселя», яку запустили як інструмент державної допомоги тим, хто купує житло, суттєво змінилася у 2024−2025 роках. Якщо спочатку її головною метою було надати українцям можливість придбати житло під пільгові відсотки, то зараз вона все більше працює на підтримку первинного ринку — тобто купівлю квартир у новобудовах.

Про це розповіла президентка Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Олена Гайдамаха у коментарі Укрінформу.

За її словами, єОселя зазнала трансформацій через кілька ключових факторів.

По-перше, держава прагне підтримати забудовників, стимулюючи первинний ринок.

По-друге, бюджетні обмеження ускладнили видачу пільгових кредитів.

Вона підкреслила, що ці зміни були вимушеними.

«Необхідність підтримки новобудов для забудовників та нестача бюджетних коштів для видачі житлових кредитів під пільговий відсоток стали основними причинами трансформації програми», — каже експертка.

Так, з 1 грудня 2024 року було введено нове обмеження: нерухомість, що купується за програмою, має бути не старшою за три роки з моменту введення в експлуатацію. Це рішення кардинально змінило доступність програми, особливо для регіональних ринків.

Таким чином, пріоритет змістився у бік первинного житла, а це потягнуло за собою нові витрати для покупців. Адже з продажу новобудов, які ще не досягли трьох років з моменту введення в експлуатацію, потрібно сплатити 5% податку на прибуток і 5% військового збору.

«Разом це 10%, які зазвичай лягають на плечі покупця, бо продавці просто закладають їх у ціну», — пояснює Гайдамаха.

Регіональні ринки: хто залишився поза грою

Саме регіони найбільше постраждали від нових обмежень програми. Якщо раніше у малих містах можна було купити квартиру до 55 років з моменту зведення, то тепер цим містам просто нічого запропонувати.

«Рієлтори з маленьких міст кажуть: „У нас найсучасніша новобудова — це 2005 рік“. Програма „єОселя“ там повністю припинила свою дію», — констатує Гайдамаха.

Читайте також Як взяти кредит за програмою «єОселя»: поради від банкірки

Навіть послаблення для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким дозволено купувати житло до 10 років, ситуацію не рятує. У більшості регіонів нові будинки — рідкість, і за цією умовою знову проходять лише великі міста чи обласні центри.

Проблеми з оцінкою та податками

Ще одна суттєва проблема — оцінка вартості житла. В рамках єОселі Фонд держмайна пропонує безкоштовну оцінку, але її результати часто не мають нічого спільного з реальними цінами.

«Можемо продавати квартиру за 60 тис. дол., а ФДМУ оцінює її в 80 тис. дол. І податки доводиться платити з вищої цифри», — зазначає експертка.

Це породжує ситуації, коли покупці змушені або переплачувати, або звертатися до приватних оцінювачів, що знову ж таки підвищує витрати й ускладнює процес.

Яке майбутнє в програми

Попри обмеження, єОселя продовжує діяти. Втім, її охоплення значно звузилось. Програма більше не виконує свою початкову соціальну функцію, особливо в регіонах.

На думку експертів, без системної підтримки вторинного ринку житла та реформування системи оцінки й оподаткування, доступність житла для більшості українців залишатиметься під питанням.

«Зараз програма працює радше як підтримка будівельної галузі, ніж як реальна допомога людям, які шукають житло», — підсумовує Гайдамаха.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.