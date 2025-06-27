Як взяти кредит за програмою «єОселя»: поради від банкірки — Finance.ua

Як взяти кредит за програмою «єОселя»: поради від банкірки Сьогодні 09:33 — Кредит&Депозит

Як взяти кредит за програмою «єОселя»: поради від банкірки

Державна іпотечна програма «єОселя» передбачає найкращі кредитні умови для вчителів, науковців, медпрацівників та військових.

Про це розказала начальниця управління по роботі з партнерами «Глобус Банку» Катерина Личана.

Ці категорії громадян можуть отримати позику терміном до 20 років за ставкою 3% на перші 10 років погашення та 6% - на наступні 10 років із першим внеском від 20% вартості житла, а для позичальників віком до 25 років — від 10%.

Однією з умов надання кредиту є платоспроможність позичальника, а також нагальна потреба у власному житлі (або його відсутність чи недостатня площа проживання — менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім’ї).

Сума кредиту

Банкірка звернула увагу на те, що сума кредиту залежить від кількості членів родини та розміру доходів позичальника та його родини. Водночас експертка зауважила, що головне питання, яке передусім турбує вчителів чи лікарів, — це невисокий рівень доходу, що суттєво ускладнює можливість узяти участь у державній іпотечній програмі.

«Вартість житла досить висока, тому цілком очевидно, що рівень заробітку в пільгових категорій громадян, особливо у молодих фахівців, недостатній для того, щоб заощадити кошти на великий первинний внесок та сплачувати високу процентну ставку. Саме тому, здійснити мрію про власне житло можна за допомогою державної програми «єОселя», — зауважила банкірка.

Вона пояснила, що згідно з правилами державної іпотечної програми кредит надається, якщо один із членів родини — позичальник — має право на участь у програмі, але для визначення платоспроможності позичальника банк може взяти до уваги сукупний дохід всієї сім’ї.

Раніше народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав , що програма доступного житла «єОселя» демонструє високу ефективність, але фінансування в десятки разів менше, ніж реальний попит.

На його думку, для посилення програми слід перерозподілити кошти з менш ефективних ініціатив, наприклад, програм типу кешбеку від Мінекономіки.

Також Гетманцев закликає усунути дискримінаційні норми, зокрема ту, що змушує звільнених у запас військових сплачувати вищі відсотки. Крім того, політик вважає, що програму варто поширити і на мобілізованих.

УНІАН За матеріалами:

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