Попит на «єОселя» в десятки разів перевищує її фінансування — нардеп — Finance.ua
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Попит на «єОселя» в десятки разів перевищує її фінансування — нардеп

Кредит&Депозит
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Попит на «єОселя» в десятки разів перевищує її фінансування — нардеп
Попит на «єОселя» в десятки разів перевищує її фінансування — нардеп
Програма доступного житла «єОселя» демонструє високу ефективність, але фінансування в десятки разів менше, ніж реальний попит.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
На його думку, для посилення програми слід перерозподілити кошти з менш ефективних ініціатив, наприклад, програм типу кешбеку від Мінекономіки.
Також Гетманцев закликає усунути дискримінаційні норми, зокрема ту, що змушує звільнених у запас військових сплачувати вищі відсотки. Крім того, політик вважає, що програму варто поширити і на мобілізованих.
Ще одне критичне питання — відновлення іпотечного кредитування. Гетманцев зазначає, що Нацбанк уже зробив певний прогрес, однак ринок залишається не насиченим дешевими кредитними грошима, а обсяг виданих кредитів — низьким.

Детальніше про єОселю

Програма єОселя — це державна ініціатива, яка дає змогу купити житло в іпотеку на пільгових умовах. Її запустили в жовтні 2022 року, і спершу вона була доступна тільки для окремих професійних категорій: військових, медиків, науковців і вчителів. Із серпня 2023 року нею можуть скористатися й інші українці, які не мають власного житла.
Участь у програмі можуть взяти:
  • повнолітні громадяни України;
  • які мають достатній дохід, щоб погашати кредит;
  • не старші за 70 років на момент завершення виплат;
  • не перебувають у санкційних списках;
  • не є учасниками інших державних житлових програм.
Пільговий кредит під 3% доступний для таких категорій:
  • військові за контрактом, працівники СБУ, ГУР, Нацгвардії, прикордонної служби, УДО, ДСНС, Держспецзв’язку, Служби судової охорони, НАБУ, ДБР, БЕБ, поліції, а також військові прокурори;
  • медичні працівники державних і комунальних лікарень;
  • педагогічні працівники державних і комунальних навчальних закладів;
  • науковці в державних і комунальних установах.
Кредитування під 7% доступне:
  • ветеранам війни та їхнім родинам, а також родинам загиблих захисників;
  • внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
  • іншим громадянам України, які не мають власного житла або живуть у приміщенні меншому за 52,5 м² + 21 м² на кожного додаткового члена сім’ї.
Для порівняння: звичайні іпотечні кредити банки нині видають під 15−25% річних.
За матеріалами:
Finance.ua
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