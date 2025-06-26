40% українців не тримають гроші в банках — результати опитування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

40% українців не тримають гроші в банках — результати опитування

Особисті фінанси
30
40% українців не тримають гроші в банках — результати опитування
40% українців не тримають гроші в банках — результати опитування
Українці почали частіше користуватися картками, рідше знімати готівку і все більше довіряють свої кошти банкам — такими є ключові фінансові звички українців у 2025 році.
Про це свідчать результати нового опитування, проведеним соціологічною групою Рейтинг.

Чи мають заощадження і де їх тримають

Як показало дослідження, 29% українців зберігають у банках значну частину своїх заощаджень: 13% — половину коштів, 16% — навіть більше. Ще 32% тримають у банках лише незначну частину грошей. Загалом частка тих, хто зберігає в банках більшу частину своїх коштів, порівняно з 2023 роком, зросла на 3%.
40% українців не тримають гроші в банках — результати опитування
Водночас 40% опитаних не зберігають заощаджень у банках взагалі. Основними причинами називають низький рівень доходів (68%) і недовіру до фінансових установ (25%). Порівняно з попередніми роками стало більше тих, у кого немає жодних заощаджень — частка тих, хто обирає цю відповідь зросла на 4% відносно 2023-го та на 7% відносно 2021-го.
40% українців не тримають гроші в банках — результати опитування

Картки витісняють готівку

При отриманні виплат на банківську картку опитані найчастіше знімають лише частину готівки, а решту витрачають з картки — так чинять 36% респондентів. Ще 26% знімають готівку мінімально і переважно користуються картою, а 15% — взагалі не знімають готівку. Таким чином, вже 41% українців уникають готівкових розрахунків, надаючи перевагу безготівці.
Читайте також
Водночас 21% опитаних знімають всю або майже всю суму з картки одразу — це переважно літні респонденти, жителі сіл та групам із нижчим доходом.

Як змінилося користування фінансовими послугами

Найпоширенішими послугами залишаються:
  • банківський рахунок та/або картка (82%);
  • оплата комуналки через банк (66%);
  • мобільний або інтернет-банкінг (59%);
  • платежі через термінали (50%);
  • грошові перекази через банк (44%);
  • обмін валют (20%);
  • кредит — споживчий, авто, житло (13%).
За останні чотири роки ці показники демонструють стабільне зростання. Наприклад, мобільним та інтернет-банкінгом користувалися 41% у 2021 році, 56% — у 2023-му, і вже 59% — у 2025-му. Аналогічна динаміка простежується й у користуванні банківськими рахунками та грошовими переказами.

Читайте також: Банкінг у кишені: що вміють сучасні банківські застосунки в Україні

Основним рушієм цифровізації є молодь. Люди віком 18−29 років найбільш активно користуються онлайн-сервісами. Вони відкривають нові рахунки, оплачують послуги через мобільні додатки і переказують кошти онлайн.
Найпоширенішим видом банківського рахунку серед українців залишається зарплатний рахунок — його має маже половина опитаних.
40% українців не тримають гроші в банках — результати опитування
Дослідники зафіксували зростання частки тих, хто відкриває рахунки самостійно. За два роки цей показник зріс із 24% до 29%.
Цікаво, що 94% опитаних зазначили, що вони або їхня родина не користуються банківськими сейфовими скриньками (комірками).
Безпека та зручність. Обирайте найкращі дебетові картки на Finance.ua.💳
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems