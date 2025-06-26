40% українців не тримають гроші в банках — результати опитування Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

40% українців не тримають гроші в банках — результати опитування

Українці почали частіше користуватися картками, рідше знімати готівку і все більше довіряють свої кошти банкам — такими є ключові фінансові звички українців у 2025 році.

Про це свідчать результати нового опитування, проведеним соціологічною групою Рейтинг.

Чи мають заощадження і де їх тримають

Як показало дослідження, 29% українців зберігають у банках значну частину своїх заощаджень: 13% — половину коштів, 16% — навіть більше. Ще 32% тримають у банках лише незначну частину грошей. Загалом частка тих, хто зберігає в банках більшу частину своїх коштів, порівняно з 2023 роком, зросла на 3%.

Водночас 40% опитаних не зберігають заощаджень у банках взагалі. Основними причинами називають низький рівень доходів (68%) і недовіру до фінансових установ (25%). Порівняно з попередніми роками стало більше тих, у кого немає жодних заощаджень — частка тих, хто обирає цю відповідь зросла на 4% відносно 2023-го та на 7% відносно 2021-го.

Картки витісняють готівку

При отриманні виплат на банківську картку опитані найчастіше знімають лише частину готівки, а решту витрачають з картки — так чинять 36% респондентів. Ще 26% знімають готівку мінімально і переважно користуються картою, а 15% — взагалі не знімають готівку. Таким чином, вже 41% українців уникають готівкових розрахунків, надаючи перевагу безготівці.

Водночас 21% опитаних знімають всю або майже всю суму з картки одразу — це переважно літні респонденти, жителі сіл та групам із нижчим доходом.

Як змінилося користування фінансовими послугами

Найпоширенішими послугами залишаються:

банківський рахунок та/або картка (82%);

оплата комуналки через банк (66%);

мобільний або інтернет-банкінг (59%);

платежі через термінали (50%);

грошові перекази через банк (44%);

обмін валют (20%);

кредит — споживчий, авто, житло (13%).

За останні чотири роки ці показники демонструють стабільне зростання. Наприклад, мобільним та інтернет-банкінгом користувалися 41% у 2021 році, 56% — у 2023-му, і вже 59% — у 2025-му. Аналогічна динаміка простежується й у користуванні банківськими рахунками та грошовими переказами.

Основним рушієм цифровізації є молодь. Люди віком 18−29 років найбільш активно користуються онлайн-сервісами. Вони відкривають нові рахунки, оплачують послуги через мобільні додатки і переказують кошти онлайн.

Найпоширенішим видом банківського рахунку серед українців залишається зарплатний рахунок — його має маже половина опитаних.

Дослідники зафіксували зростання частки тих, хто відкриває рахунки самостійно. За два роки цей показник зріс із 24% до 29%.

Цікаво, що 94% опитаних зазначили, що вони або їхня родина не користуються банківськими сейфовими скриньками (комірками).

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