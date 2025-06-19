Лише 12% українців користується готівкою у фізичних магазинах — дослідження — Finance.ua
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Лише 12% українців користується готівкою у фізичних магазинах — дослідження

Фінтех і Картки
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Лише 12% українців користується готівкою у фізичних магазинах — дослідження
Лише 12% українців користується готівкою у фізичних магазинах — дослідження
Цифрові способи оплати стають основним вибором для багатьох українців.
Як свідчать результати дослідження MasterIndex компанії Mastercard, у 2024 році 61% опитаних розраховувалися безконтактно цифровою карткою через смартфон чи інший пристрій із підтримкою NFC. Це на 21 відсотковий пункт більше, ніж у 2021 році.
Половина респондентів вже має цифрову картку у своєму гаманці, а 41% користуються лише віртуальними картками без фізичного аналога.
Інфографіка: MasterIndex
Інфографіка: MasterIndex

Цифровий банкінг

Дев’ятеро з десяти опитаних користуються мобільними додатками або інтернет-банкінгом. Більшість клієнтів очікує від банківських застосунків не лише базових послуг, а й фінансових інструментів:
  • 36% потребують детального аналізу витрат і доходів;
  • 25% — порад із планування бюджету;
  • 18% — консультацій з управління активами.
Інфографіка: MasterIndex
Інфографіка: MasterIndex
Кожен другий користувач готовий повністю перейти на диджитал-канали обслуговування, а 70% планують це зробити протягом найближчих шести місяців. Це на 12 в. п. більше, ніж роком раніше.

Оплата онлайн та готівкою

Інтернет-торгівля зберігає позитивну динаміку: понад 90% опитаних купували щось онлайн у 2024 році, з них 59% регулярно протягом місяця. У 2021 році таких було на 14 в. п. менше.
Оплата готівкою при отриманні зменшилася до 36%. Натомість 33% оплачували покупки через цифрові гаманці на етапі замовлення, а 41% карткою через термінал при доставці.
Інфографіка: MasterIndex
Інфографіка: MasterIndex
У фізичних магазинах 69% українців обирають безготівковий розрахунок, тоді як готівкою користується лише 12%.

Очікування нових технологій

23% хотіли б користуватися рішеннями на кшталт «scan and go» — сканування товарів із подальшою автоматичною оплатою.
Понад половина (51%) очікує персоналізованих знижок і пропозицій на основі історії покупок, що свідчить про зростання попиту на індивідуалізовані фінансові сервіси.
Інфографіка: MasterIndex
Інфографіка: MasterIndex
Також зростає інтерес до фінансової грамотності серед дітей. Серед опитаних батьків, які мають дітей до 16 років, 37% уже відкрили для них платіжні картки. Серед інших 65% планують це зробити найближчим часом.

Довідка Finance.ua:

  • черги у відділеннях банків потроху стають пережитком минулого. Сьогодні не потрібно йти до фінансової установи, щоб отримати переказ чи відправити комусь гроші, відкрити депозит чи купити валюту. Все це можна зробити за допомогою мобільного банківського застосунку. Finance.ua вивчив три мобільні банківські застосунки;
  • Бажаєте отримувати максимум привілеїв від банківських послуг? Преміальні картки відкривають доступ до ексклюзивних бонусів, консьєрж-сервісу та VIP-обслуговування. Finance.ua дослідив пропозиції банків.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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