Хто зараз найчастіше отримує кредити за держпрограмою «єОселя» — думка банкіра Сьогодні 20:00 — Фондовий ринок

Хто зараз найчастіше отримує кредити за держпрограмою «єОселя» — думка банкіра

60−70% бажаючих отримують кредитування в рамках державної програми пільгової іпотеки «єОселя». Принаймні такою є статистика державного Ощадбанку , який є лідером серед банків за цією програмою в 2024 році (як за кількістю, так і сумою позик) із часткою ринку близько 40%.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов в інтерв’ю виданню Delo.ua.

Хто найчастіше отримує кредити

«Найчастіше отримують кредити військовослужбовці та члени їхніх родин», — каже співрозмовник видання.

За його словами, серед найпоширеніших причин відмови у видачі кредиту — невідповідність визначеним умовам програми.

Наразі, зазначає Сергій Наумов, Українська фінансова житлова компанія, яка є оператором програми пільгової іпотеки «єОселя», не може повністю покрити існуючий попит населення на пільгові кредити.

«Ми це відчуваємо. Відчули це ще з другої половини 2024 року», — каже банкір.

Нагадаємо, за даними українського уряду станом на 24 березня, з моменту старту урядової програми «єОселя» 16 125 родин отримали кредити на суму понад 26,4 млрд грн.

Про програму «єОселя»

Програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро , МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

Зауважимо, ПрАТ «Укрфінжитло» розглядає варіант залучення іноземних банків до участі в державній програмі доступної іпотеки «єОселя».

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