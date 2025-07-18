Уряд змінив умови програми пільгової іпотеки «Житло для ВПО» — Finance.ua

Уряд змінив умови програми пільгової іпотеки «Житло для ВПО» Сьогодні 16:21 — Особисті фінанси

Уряд змінив умови програми пільгової іпотеки «Житло для ВПО»

Уряд вніс зміни до умов програми пільгового іпотечного кредитування «Житло для ВПО». Відтепер термін дії реєстрації кандидата на участь у програмі становить 2 роки з дати включення до реєстру кандидатів.

Про це повідомив народний депутат, голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов.

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Далі кандидат автоматично виключається з реєстру. Водночас такі особи мають право повторно зареєструватися в реєстровому переліку.

Таким чином, 1 листопада 2025 року будуть виключені з реєстрового переліку кандидати, які на день набрання чинності цією постановою перебувають у ньому понад 2 роки.

кандидати, які на день набрання чинності цією постановою перебувають у ньому понад 2 роки. Держмолодьжитло протягом місяця з дати набрання чинності цією постановою повідомить таких осіб про виключення з реєстру і їхнє право повторно зареєструватися.

Також до умов програми внесено зміну, яка унеможливить участь у ній громадян, середньомісячний грошовий дохід яких перевищує 10-кратний розмір середньомісячної заробітної плати в Україні за даними Держстату.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 15 липня ухвалив постанову, згідно з якою, Міністерству розвитку громад та територій будуть спрямовані кошти на бюджетну програму «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів позики БРРЄ».

Зазначені кошти передбачені в угоді про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) у межах проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб».

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Програму реалізовує Мінрозвитку на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 451.

Виконавцем проєкту є Держмолодьжитло. За час реалізації проєкту за рахунок грантових коштів Уряду Німеччини через банк KfW власним житлом забезпечені 1053 родини ВПО.

У травні 2025 року Уряд України уклав угоду з БРРЄ на суму 50 млн євро для продовження програми. Це дасть змогу ще близько 1100 родинам ВПО придбати власне житло на пільгових умовах уже до кінця цього року.

Проєкт не має аналогів в Україні, він пропонує найдоступніші умови іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб і унікальний підхід до відбору учасників. Умовами програми передбачені фіксована відсоткова ставка в 3% річних, мінімальний перший внесок 6% вартості житла і кредитування на термін до 30 років.

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