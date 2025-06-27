Для ВПО створять онлайн-платформу з пошуку житла і роботи — Finance.ua

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Для ВПО створять онлайн-платформу з пошуку житла і роботи

Особисті фінанси
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Для ВПО створять онлайн-платформу з пошуку житла і роботи
Для ВПО створять онлайн-платформу з пошуку житла і роботи
В Україні створять цифрову платформу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Міністерство соціальної політики та благодійний фонд «Прихисти своїх» підписали меморандум про співпрацю.
Як повідомляє пресслужба міністерства, платформа об’єднає пропозиції тимчасового житла та можливості працевлаштування для переселенців. Також проєкт включатиме професійне навчання та юридичну підтримку.
«Під час війни дуже важливо допомогти людям, які стали вимушено переміщеними, відновити нормальне життя. Йдеться не лише про житло, але й про допомогу в пошуку роботи, інтеграції до життя у нових громадах», — сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Вона нагадала, що Мінсоцполітики вже реалізує низку програм для ВПО:
  • субсидії на оренду;
  • послуги підтриманого проживання;
  • психосоціальна допомога у Центрах життєстійкості;
  • послуга «муніципальна няня».
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Нагадаємо, з початку війни в Україні діє програма «Прихисток», яка передбачає грошову компенсацію власникам житла, що розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб.
Розмір компенсації становить 450 грн/місяць за кожну розміщену особу. Виплати призначається на 6 місяців із можливістю автоматичного продовження після перевірки на відповідність визначеним критеріям.
З 1 березня2025 року призначення компенсацій здійснюють органи Пенсійного фонду України. Громадянам, які вже отримували виплати, вони продовжуватимуться автоматично без додаткового звернення. Тим, хто планує вперше скористатися програмою або звертався за виплатами з початку року, необхідно подати заяву до ПФУ.
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З початку повномасштабної війни й до сьогодні Державна служба зайнятості допомогла працевлаштувати майже 124 тисячі внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Минулого року роботу отримали 42 тисячі переселенців, а з початку 2025 року — вже 19,3 тисячі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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