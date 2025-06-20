У службі зайнятості розповіли, скільки переселенців працевлаштували з початку року — Finance.ua

У службі зайнятості розповіли, скільки переселенців працевлаштували з початку року Сьогодні 14:29 — Особисті фінанси

У службі зайнятості розповіли, скільки переселенців працевлаштували з початку року

З початку повномасштабної війни й до сьогодні Державна служба зайнятості допомогла працевлаштувати майже 124 тисячі внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Минулого року роботу отримали 42 тисячі переселенців, а з початку 2025 року — вже 19,3 тисячі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Втім, далеко не всі переселенці оформлюють статус безробітного. Частина з них звертається до центрів зайнятості за одноразовими послугами: отримати консультацію щодо пошуку роботи, дізнатись про грантові програми, чи як користуватися Єдиним порталом вакансій, створеним для зручності пошукачів.

Загалом з 2022 року такими послугами скористалися 241 тисяча ВПО, з них 180 тисяч вирішили офіційно зареєструватися як безробітні. Із цієї кількості 124 тисячі вже працевлаштовані, а це майже 70%.

Що змінилось у 2025 році

З початку року за допомогою до служби зайнятості звернулись 59 тисяч переселенців, з них 43 тисячі отримали статус безробітного. Роботу вже знайшли 19,3 тисячі осіб. Це 45% від тих, хто звернувся.

Частина зареєстрованих переселенців вирішила скористатись іншими можливостями:

1,8 тисячі осіб отримали ваучер на навчання і зараз проходять перекваліфікацію;

3,6 тисячі підвищують кваліфікацію у профтехцентрах служби зайнятості;

600 осіб отримали гранти та мікрогранти на відкриття власної справи.

Також до тимчасових робіт залучено 1,3 тисячі ВПО, також з початку року на суспільно корисні роботи направлено 12,4 тисяч таких осіб.

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За даними Мінекономіки, з початку 2025 року понад 3000 роботодавців в Україні отримали державну компенсацію за працевлаштування 5500 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Загальна сума виплат склала 127 млн грн. Найактивніше програму використовують у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та Києві.

Нагадаємо, у Києві зареєстровано 426 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це приблизно 10% від усієї кількості ВПО в Україні. Водночас працевлаштованими є лише 27% з них. Ще 17% переселенців у столиці наразі перебувають у пошуку роботи.

У столиці планують передавати арештовані квартири переселенцям. Національне агентств з розшуку та менеджменту активів та Київська міська військова адміністрація розпочинають соціальну програму для забезпечення житлом українців, які втратили домівки через війну.

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