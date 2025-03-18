Шуляк назвала офіційну кількість внутрішніх переселенців в Україні — Finance.ua

Шуляк назвала офіційну кількість внутрішніх переселенців в Україні Сьогодні 14:31 — Особисті фінанси

Шуляк назвала офіційну кількість внутрішніх переселенців в Україні

В Україні наразі офіційно зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

Таку цифру в телеефірі назвала голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

«У нас сьогодні офіційно зареєстровано майже 5 млн людей (внутрішніх переселенців. — Ред.)», — сказала вона.

У зв’язку з цим депутатка нагадала, що до програми «єВідновлення» ще у 2023 році підключилися міжнародні партнери України.

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«Першим був Світовий банк, який почав працювати з компонентом програми, що стосувався пошкодженого житла. У 2024 році долучився Банк розвитку Ради Європи — вони надавали перші 100 мільйонів євро, і за компонентом, який стосувався знищеного житла. До речі, на 2025 рік також підписані відповідні угоди, які дозволять ще 100 мільйонів євро використовувати для людей, у яких знищено житло, і надавати їм житлові сертифікати», — розповіла Шуляк.

Вона додала, що наприкінці минулого року Мінсоцполітики вирішило спрямувати 15 млрд грн, аби підтримати тих переселенців, які залишилися без житла. І уточнила, що ці гроші стосуються ВПО, у яких було зруйноване житло на підконтрольній території України.

Окрім цих осіб, констатувала Шуляк, в Україні є багато переселенців, чиє житло залишилося на ТОТ.

«Це десятки і десятки тисяч людей, які також чекають своєї черги, коли держава запустить етап „єВідновлення“, коли можна буде отримувати компенсацію за знищене або пошкоджене житло, яке залишилося на ТОТ», — резюмувала голова Комітету ВР.

Укрінформ За матеріалами:

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