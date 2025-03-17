Лише чверть ВПО можуть дозволити собі придбати житло — експерт Сьогодні 21:35 — Нерухомість

Лише чверть ВПО можуть дозволити собі придбати житло — експерт

На сьогодні лише чверть внутрішньо переміщених осіб можуть дозволити собі придбання житла.

Про це заявила комерційна директорка компанії «Інтергал-Буд» Анна Лаєвська під час Business Day КБУ.

«Ініціатива соціального орендного житла є надзвичайно важливою. Багато людей через вікові або фінансові обмеження не мають доступу до іпотечного кредитування. Тому питання доступного соціального житла під оренду є критичним», — зазначила Лаєвська.

Однією з основних тем дискусії став аналіз європейського досвіду в цій сфері, зокрема німецької моделі державно-приватного партнерства. У Німеччині діють три основні механізми соціального орендного житла:

Викуп частини житла муніципалітетом за собівартістю плюс мінімальна маржа девелопера. Державні субсидії девелоперам, які виділяють певний відсоток квартир під соціальну оренду. Інвестиції інституційних фондів, що дозволяють створювати довгострокові житлові проекти.

«Україна може адаптувати ці моделі, враховуючи особливості нашого законодавства та ринку. Дуже важливо передбачити механізми викупу житла муніципалітетами або надання субсидій девелоперам. Це забезпечить їм необхідні кошти для будівництва та створить стабільний фонд соціального житла», — додала Лаєвська.

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Ще одним важливим аспектом є доступне фінансування для девелоперів. У Європі будівельні компанії можуть отримувати вигідні кредити для соціальних проектів, і Україна має розглянути можливість державного кредитування або компенсації відсоткових ставок.

Ключовим фактором у впровадженні соціального житла є регулювання орендних ставок. «Необхідно розробити прозору методику розрахунку соціальної орендної плати, яка буде нижчою за ринкову, але водночас економічно виправданою», — зазначила Лаєвська.

Окрім фінансових аспектів, у фокусі обговорення була необхідність спрощення дозвільних процедур та підвищення ефективності роботи місцевих органів влади. Наразі проблема зміни функціонального призначення земельних ділянок значно ускладнює реалізацію проектів, і цей процес потребує реформування.

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На завершення свого виступу Лаєвська підкреслила, що після війни очікується прихід інституційних інвесторів, зацікавлених у розвитку українського ринку нерухомості. «Вже зараз потрібно створювати механізми, які дозволять сформувати стійку систему соціального житла та розширити можливості орендного ринку», — підсумувала вона.

3m2 За матеріалами:

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