Якщо субсидія на оренду житла для ВПО не спрацює, кошти спрямуємо на інші програми — Жолнович — Finance.ua
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Якщо субсидія на оренду житла для ВПО не спрацює, кошти спрямуємо на інші програми — Жолнович

Казна та Політика
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Якщо субсидія на оренду житла для ВПО не спрацює, кошти спрямуємо на інші програми — Жолнович
Якщо субсидія на оренду житла для ВПО не спрацює, кошти спрямуємо на інші програми — Жолнович
Експериментальний інструмент для ВПО «субсидія на оренду житла» новий, і говорити про його результати поки зарано; у випадку неефективності кошти, виділені на програму, будуть розподілені на інші напрямки.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.
«Ми запровадили нову програму („субсидія на оренду житла“. — Ред.), яка працює лише місяць. Ми тестуємо її. За місяць неможливо зробити остаточний висновок, повністю вона працює чи не повністю. Якщо вона не буде працювати, ми передамо ці кошти на більш ефективні програми, як минулого року зробили, передавши 15 млрд грн на закупівлю житла для ВПО», — сказала міністр.
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Вона підкреслила, що одне із завдань цієї програми — напрацювати механізм виведення ринку оренди житла з тіні. І таким чином збільшити надходження податків до бюджету, ресурси якого, в тому числі, спрямовуються на соціальний захист українців.
«Нам треба напрацьовувати ці механізми, щоби кожна людина в нашій країні працювала чесно, сплачувала податки чесно, наповнювала бюджет чесно. А ми як держава розуміли, що маємо можливість ці кошти розподіляти і посилювати відповідні соціальні гарантії», — зауважила Жолнович.
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За її словами, з моменту старту програми вже були виявлені певні недосконалості в її роботі, рішення для усунення яких уже подані на розгляд Кабінету міністрів. Наступного місяця планується продовжити вносити зміни до програми, щоб зробити її ще більш зручною та зрозумілою для користувачів.
«Це експеримент, який передбачає, що вона (програма. — Ред.) гнучко впроваджується, гнучко змінюється», — підсумувала Жолнович.
За матеріалами:
Укрінформ
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