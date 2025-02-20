Як діє програма «Субсидія на оренду житла»: як і хто може її оформити — Finance.ua

Як діє програма «Субсидія на оренду житла»: як і хто може її оформити Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Як діє програма «Субсидія на оренду житла»: як і хто може її оформити

Про «субсидію на оренду житла» для переселенців мова йшла від весни 2024 року. Цей експериментальний проєкт Міністерства соціальної політики мав розпочатися від 1 червня 2024-го.

Однак його старт відклали, бо механізм надання субсидій був ще не доопрацьований. Другий старт відбувся 29 січня 2025 року — цього дня набула чинності Постанова Кабінету Міністрів № 1507 від 27 грудня 2024 року.

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Програма дозволить отримати компенсацію родинам, чиї витрати на оренду перевищують 20% доходу. Впроваджувати проєкт спочатку планували в 9 пілотних регіонах, але зрештою поширили його дію на територію всієї України.

Хто може отримати допомогу на оренду житла

Претендувати на отримання субсидії для оплати оренди житла (або частини вартості найму) можна, якщо ви є внутрішніми переселенцями та відповідаєте таким вимогам:

переїхали (вперше або повторно) з територій бойових дій або тимчасово окупованих росією до будь-якого регіону, підконтрольного Україні;

не маєте власного житла на цій підконтрольній території або його площа не перевищує 13,65 м² на кожну особу в родині;

житло вашої родини, незалежно від розміру загальної площі, зруйноване або пошкоджене настільки, що воно більше не придатне для проживання;

ваша родина витрачає понад 20% свого доходу на оренду житла;

ви не отримуєте допомогу на проживання;

не берете участі у програмі «Прихисток».

Родини з доходом, що не перевищує два прожиткові мінімуми (до 5 840 грн) на одну людину, можуть розраховувати на підвищену субсидію.

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На який термін розрахована допомога

Розмір субсидії призначатиметься на шість місяців із можливістю продовження ще на шість. Але це буде визначатися індивідуально, залежно від доходу родини, кількості членів сім’ї та граничної вартості оренди житла в регіоні. Загальний термін участі в програмі — два роки. Важливо, що ці виплати не впливатимуть на отримання субсидії на оплату комунальних послуг.

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Які документи потрібні для оформлення субсидії на оренду житла

Щоб отримати субсидію, необхідно укласти договір оренди житла та написати заяву на призначення субсидії. Це два основні документи, які треба мати на руках.

Типовий договір на оренду можна буде отримати та підписати у відділеннях Пенсійного фонду або онлайн, на сайті ПФУ.

Також за потреби можуть знадобитися такі документи:

декларація про доходи та витрати — у ній зазначаються дані про членів родини, які проживають разом із заявником;

довідка про статус ВПО;

скановані копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів, прав розпоряджання житлом;

інші документи, які підтверджують обставини, які мають значення для призначення субсидії, зокрема скановані копії рішень суду, що підтверджують, відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків.

Заяву на субсидію мають розглянути протягом 10 робочих днів із моменту отримання заяви. Кошти переказуватимуть на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Як оформити субсидію на оренду

Договір оренди житла разом із заявою можна подати в таких установах:

у відділеннях Пенсійного фонду;

у ЦНАП;

в уповноважених банках (перелік таких банків буде розміщений на офіційному вебсайті Мінсоцполітики та ПФУ);

в електронній формі через вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики або застосунок Пенсійного фонду з електронним підписом.

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