Оренда квартири під Києвом: як змінювались ціни протягом останніх трьох років та які прогнози на 2025 — Finance.ua

Оренда квартири під Києвом: як змінювались ціни протягом останніх трьох років та які прогнози на 2025 Сьогодні 20:05 — Нерухомість

Оренда квартири під Києвом: як змінювались ціни протягом останніх трьох років та які прогнози на 2025, freepik

Оренда житла в передмістях Києва залишається вигідною альтернативою для тих, хто шукає доступніші ціни, більше простору та комфортні умови проживання. Попри певні недоліки, такі як транспортні затори та менш розвинена інфраструктура в окремих районах, багато людей свідомо обирають саме цей варіант через переваги ціни.

Дедалі більше людей звертають увагу на оренду квартир і будинків в передмісті, адже це має безліч своїх переваг. Перш за все, це значно доступніші ціни, ніж у Києві. За ті ж гроші, які довелося б витратити на невелику квартиру в столиці, у передмісті можна орендувати просторе житло або навіть приватний будинок із власним двором, що особливо актуально для сімей із дітьми та тваринами.

Динаміка зміни цін за останні три роки

За останні три роки ринок оренди нерухомості в передмістях Києва зазнав значних змін. 2022 року через початок повномасштабної війни спостерігалося різке зниження попиту та, відповідно, цін на оренду. Особливо це стосувалося міст, які постраждали від бойових дій і потрапили в окупацію, зокрема Бучі та Ірпеня.

Однак вже 2023 року ринок почав відновлюватися і ціни поступово зростали. За даними порталу ЛУН, 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становила 15 тис. гривень, що на 30% більше порівняно з початком року.

Станом на січень 2025 року, середні орендні ставки на однокімнатні квартири в передмістях Києва коливаються в межах від 7 тис. до 12 тис. гривень на місяць, залежно від конкретного населеного пункту та стану житла.

Прогнози на майбутнє

Експерти прогнозують, що 2025 року тенденція зростання цін на оренду житла в передмістях Києва збережеться на рівні 5−10%, хоча темпи можуть сповільнитися. Це пов’язано з поступовим насиченням ринку та стабілізацією попиту. Водночас наявність якісної інфраструктури та транспортної доступності буде ключовим фактором під час вибору житла орендарями.

Разом з тим, у містах, що постраждали від війни, попит може залишатися нижчим, що гальмуватиме різке зростання цін.

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