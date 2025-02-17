Скільки коштує оренда в містах-спутниках Києва (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує оренда в містах-спутниках Києва (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Скільки коштує оренда в містах-спутниках Києва (інфографіка)

Міста-супутники, такі як Ірпінь, Буча, Вишневе, Бориспіль, Бровари, Гостомель та інші, пропонують різні варіанти нерухомості — від смартквартир до просторих двокімнатних апартаментів.

Про це пишемо в новій статті:

Вишневе

Це одне з найдорожчих передмість Києва, оскільки розташовано у безпосередній близькості до столиці та має розвинену інфраструктуру. Смартквартири тут можна знайти за 9000−9 500 грн на місяць. Оренда однокімнатної квартири у новобудові в середньому коштує 12−14 тис. грн. Старий житловий фонд у радянському стилі доступний від 7 тис. грн. Двокімнатні квартири стартують від 14 тис. грн на місяць.

Ірпінь та Буча

Ринок нерухомості в Ірпені та Бучі досі відчуває наслідки війни, оскільки ці міста були в окупації, а багато будівель зазнали руйнувань. Попри це, оренда житла у цих містах залишається досить популярною. Смартквартири тут можна знайти від 7 тис. грн. Оренда повноцінної однокімнатної квартири у новобудові становить 10−12 тис. грн. Старі квартири в радянських будинках коштують від 7 тис. грн. Двокімнатні квартири доступні від 13 тис. грн.

«Буча та Ірпінь, на жаль, були в окупації, там залишилося ще дуже багато зруйнованих і пошкоджених будинків. Тому наразі попит на оренду там є, але не такий високий, як був до 2022 року, купують квартири там точно менше», — зазначає Анна Мітченко, експертка з нерухомості АН Profi Realt.

Бровари

Бровари — ще один популярний напрям для оренди житла серед тих, хто працює у Києві, оскільки місто має добре розвинену інфраструктуру та транспортне сполучення. Смартквартири коштують від 8 тис. грн. Однокімнатна квартира у новобудові обійдеться у 11−13 тис. грн. Старий житловий фонд дешевший — від 6 500 грн. Двокімнатні квартири здаються від 12 500 грн.

Бориспіль

Бориспіль є чи не найдоступнішим варіантом серед передмість Києва для оренди житла. Смартквартири можна знайти від 7 500 грн. Однокімнатні квартири у нових будинках здаються за 11−13 тис. грн. У старих будинках оренда стартує від 6 тис. грн. Двокімнатні квартири доступні від 12 тис. грн.

До речі, якщо вам не вистачає грошей на оренду квартири, то отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

За словами Анни Мітченко, загалом ціни на квартири залежать від багатьох факторів, серед основних: близькість до Києва та наявність зручного транспортного сполучення; наявність шкіл, дитячих садків, медичних закладів, торгівельних центрів, інших об’єктів інфраструктури; наявність парків та зон відпочинку, а також рівня безпеки й енергонезалежності під час відключень світла.

«Ціна залежить від локації, ремонту, поверху, віддаленості від зупинки громадського транспорту, престижності ЖК, інфраструктури. Старий фонд чи новобудова. У нових реаліях війни автономність також дуже впливає, наприклад, наявність умовних генераторів та зарядних станцій і Wi-Fі під час відсутності електроенергії», — говорить експертка.

Довідка Finance.ua:

За даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири загалом по Україні всічні 2025 року склала 7 326 гривень. Серед регіонів на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область — 11 769 гривень. Друга за ціною — Львівська область (до 10 571 гривні).

Найнижчі ціни в Херсонській — 3 118 гривень, Запорізькій — 3 623 гривні та Миколаївській — 3 908 грн областях.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.