Скільки коштує оренда в містах-спутниках Києва (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштує оренда в містах-спутниках Києва (інфографіка)

Нерухомість
108
Скільки коштує оренда в містах-спутниках Києва (інфографіка)
Скільки коштує оренда в містах-спутниках Києва (інфографіка)
Міста-супутники, такі як Ірпінь, Буча, Вишневе, Бориспіль, Бровари, Гостомель та інші, пропонують різні варіанти нерухомості — від смартквартир до просторих двокімнатних апартаментів.
Про це пишемо в новій статті:

Скільки коштує орендувати квартиру під Києвом

Вишневе

Це одне з найдорожчих передмість Києва, оскільки розташовано у безпосередній близькості до столиці та має розвинену інфраструктуру. Смартквартири тут можна знайти за 9000−9 500 грн на місяць. Оренда однокімнатної квартири у новобудові в середньому коштує 12−14 тис. грн. Старий житловий фонд у радянському стилі доступний від 7 тис. грн. Двокімнатні квартири стартують від 14 тис. грн на місяць.
Скільки коштує оренда в містах-спутниках Києва (інфографіка)

Ірпінь та Буча

Ринок нерухомості в Ірпені та Бучі досі відчуває наслідки війни, оскільки ці міста були в окупації, а багато будівель зазнали руйнувань. Попри це, оренда житла у цих містах залишається досить популярною. Смартквартири тут можна знайти від 7 тис. грн. Оренда повноцінної однокімнатної квартири у новобудові становить 10−12 тис. грн. Старі квартири в радянських будинках коштують від 7 тис. грн. Двокімнатні квартири доступні від 13 тис. грн.
«Буча та Ірпінь, на жаль, були в окупації, там залишилося ще дуже багато зруйнованих і пошкоджених будинків. Тому наразі попит на оренду там є, але не такий високий, як був до 2022 року, купують квартири там точно менше», — зазначає Анна Мітченко, експертка з нерухомості АН Profi Realt.
Читайте також

Бровари

Бровари — ще один популярний напрям для оренди житла серед тих, хто працює у Києві, оскільки місто має добре розвинену інфраструктуру та транспортне сполучення. Смартквартири коштують від 8 тис. грн. Однокімнатна квартира у новобудові обійдеться у 11−13 тис. грн. Старий житловий фонд дешевший — від 6 500 грн. Двокімнатні квартири здаються від 12 500 грн.

Бориспіль

Бориспіль є чи не найдоступнішим варіантом серед передмість Києва для оренди житла. Смартквартири можна знайти від 7 500 грн. Однокімнатні квартири у нових будинках здаються за 11−13 тис. грн. У старих будинках оренда стартує від 6 тис. грн. Двокімнатні квартири доступні від 12 тис. грн.

Вибрати кредит

За словами Анни Мітченко, загалом ціни на квартири залежать від багатьох факторів, серед основних: близькість до Києва та наявність зручного транспортного сполучення; наявність шкіл, дитячих садків, медичних закладів, торгівельних центрів, інших об’єктів інфраструктури; наявність парків та зон відпочинку, а також рівня безпеки й енергонезалежності під час відключень світла.
«Ціна залежить від локації, ремонту, поверху, віддаленості від зупинки громадського транспорту, престижності ЖК, інфраструктури. Старий фонд чи новобудова. У нових реаліях війни автономність також дуже впливає, наприклад, наявність умовних генераторів та зарядних станцій і Wi-Fі під час відсутності електроенергії», — говорить експертка.

Довідка Finance.ua:

  • За даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири загалом по Україні всічні 2025 року склала 7 326 гривень. Серед регіонів на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область — 11 769 гривень. Друга за ціною — Львівська область (до 10 571 гривні).
  • Найнижчі ціни в Херсонській — 3 118 гривень, Запорізькій — 3 623 гривні та Миколаївській — 3 908 грн областях.

🏚️Скільки треба працювати, щоб накопичити на квартиру для вашої сім’ї

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.