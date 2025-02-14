Основні способи придбати квартиру — Finance.ua

Основні способи придбати квартиру Сьогодні 19:00 — Нерухомість

Основні способи придбати квартиру

В Україні існує кілька основних способів придбати квартиру, кожен з яких має свої особливості, переваги та ризики. До ключових належать наступні:

Пряма купівля за власні кошти, коли продавцю одразу передається повна сума. Ризики за такої угоди мінімальні, звичайно, якщо вона оформлена та засвідчена належним чином. Кредитування чи іпотека. Придбання квартири за допомоги кредиту в банку — доволі привабливий варіант. Продавець отримує одразу повну суму. Для покупця все відбувається, відповідно до умов договору. Зазвичай, робиться перший внесок, а потім рівними частинами вноситься впродовж встановленого періоду залишок. Розтермінування від забудовника. Пропозиція є дуже поширеною для новобудов. Умови гнучкі та вигідні. Спільне інвестування (ЖБК — житлово-будівельний кооператив. — Ред.). Передбачає вкладення коштів у будівництво через кооператив, але потребує особливої уважності через ризики довгобудів чи шахрайства. Купівля квартири на вторинному ринку. Під час здійснення такого придбання варто уважно перевіряти не лише документи на нерухомість, а й історію цієї конкретної квартири. Обмін з доплатою (бартер. — Ред.). Передбачає обмін власної нерухомості на іншу з можливою доплатою. Варіант не дуже поширений, але деколи буває дуже вигідним. Торги та аукціони. Під час придбання квартир на аукціонах, з державними та банківськими включно (наприклад, коли йдеться про арештоване майно. — Ред.), можна знайти доволі вигідні пропозиції. Однак радимо врахувати, що з юридичного погляду існують певні ризики. Оренда з правом викупу. Доволі вигідний варіант, який дозволяє одразу користуватися нерухомістю та поступово сплачувати власнику її вартість. Радимо уважно не лише договір в такому випадку складати та офіційно його засвідчувати, а й всі передачі платежів фіксувати. Держпрограми підтримки. Тут може йтися про певні пільги, про часткове фінансування тощо.

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Нагадаємо, на початку лютого 2025 року найбільший вибір 1-кімнатних квартир під оренду в Києві знаходиться в бюджеті 12−16 тис. грн., а 2-кімнатних — 15−20 тис. грн.

В мінімальному бюджеті6−8 тис. грн знайти 1-кімнатну квартиру доволі важко — пропозиція в цій ціновій категорії обмежена 48 об’єктами.В преміум-сегменті вибір варіантів теж не дуже великий: серед 1-кімнатних квартир з ціною оренди від 40 тис. грн на місяць, на ринку представлено близько 145 варіантів.

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