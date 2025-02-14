Основні способи придбати квартиру — Finance.ua

Основні способи придбати квартиру
В Україні існує кілька основних способів придбати квартиру, кожен з яких має свої особливості, переваги та ризики. До ключових належать наступні:
- Пряма купівля за власні кошти, коли продавцю одразу передається повна сума. Ризики за такої угоди мінімальні, звичайно, якщо вона оформлена та засвідчена належним чином.
- Кредитування чи іпотека. Придбання квартири за допомоги кредиту в банку — доволі привабливий варіант. Продавець отримує одразу повну суму. Для покупця все відбувається, відповідно до умов договору. Зазвичай, робиться перший внесок, а потім рівними частинами вноситься впродовж встановленого періоду залишок.
- Розтермінування від забудовника. Пропозиція є дуже поширеною для новобудов. Умови гнучкі та вигідні.
- Спільне інвестування (ЖБК — житлово-будівельний кооператив. — Ред.). Передбачає вкладення коштів у будівництво через кооператив, але потребує особливої уважності через ризики довгобудів чи шахрайства.
- Купівля квартири на вторинному ринку. Під час здійснення такого придбання варто уважно перевіряти не лише документи на нерухомість, а й історію цієї конкретної квартири.
- Обмін з доплатою (бартер. — Ред.). Передбачає обмін власної нерухомості на іншу з можливою доплатою. Варіант не дуже поширений, але деколи буває дуже вигідним.
- Торги та аукціони. Під час придбання квартир на аукціонах, з державними та банківськими включно (наприклад, коли йдеться про арештоване майно. — Ред.), можна знайти доволі вигідні пропозиції. Однак радимо врахувати, що з юридичного погляду існують певні ризики.
- Оренда з правом викупу. Доволі вигідний варіант, який дозволяє одразу користуватися нерухомістю та поступово сплачувати власнику її вартість. Радимо уважно не лише договір в такому випадку складати та офіційно його засвідчувати, а й всі передачі платежів фіксувати.
- Держпрограми підтримки. Тут може йтися про певні пільги, про часткове фінансування тощо.
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Нагадаємо, на початку лютого 2025 року найбільший вибір 1-кімнатних квартир під оренду в Києві знаходиться в бюджеті 12−16 тис. грн., а 2-кімнатних — 15−20 тис. грн.
В мінімальному бюджеті6−8 тис. грн знайти 1-кімнатну квартиру доволі важко — пропозиція в цій ціновій категорії обмежена 48 об’єктами.В преміум-сегменті вибір варіантів теж не дуже великий: серед 1-кімнатних квартир з ціною оренди від 40 тис. грн на місяць, на ринку представлено близько 145 варіантів.
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