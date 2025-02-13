Які ціни на оренду квартири в Києві на початку лютого (різні сегменти) — Finance.ua

Які ціни на оренду квартири в Києві на початку лютого (різні сегменти) Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Які ціни на оренду квартири в Києві на початку лютого (різні сегменти)

На початку лютого 2025 року найбільший вибір 1-кімнатних квартир під оренду в Києві знаходиться в бюджеті 12−16 тис. грн., а 2-кімнатних — 15−20 тис. грн.

Про це свідчить статистика ЛУН

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1-кімнатні квартири

На ринку налічується 247 пропозицій 1-кімнатних квартир з орендною платою 14−16 тис. грн та 219 варіантів за ціною 12−14 тис. грн.

Також є непоганий вибір в бюджетах 8−10 тис. грн, 10−12 тис. грн та 16−18 тис. грн — по 167, 170 та 173 варіантів відповідно.

В мінімальному бюджеті 6−8 тис. грн знайти 1-кімнатну квартиру доволі важко — пропозиція в цій ціновій категорії обмежена 48 об’єктами.

В преміум-сегменті вибір варіантів теж не дуже великий: серед 1-кімнатних квартир з ціною оренди від 40 тис. грн на місяць, на ринку представлено близько 145 варіантів.

Загалом протягом січня 2025 року щоденна пропозиція 1-кімнатних квартир на ринку оренди коливається на рівні 1,5−1,9 тис. об’єктів.

2-кімнатні квартири

Найбільша кількість пропозицій на початку лютого зафіксована в бюджеті орендної плати 15−20 тис. грн на місяць — 362 варіанти. Відчутно менше 2-кімнатних під бюджет 10−15 тис. грн — серед таких варіантів виставлено під оренду 310 об’єктів.

Цікаво, що на ринку є пропозиції оренди 2-кімнатних з бюджетом до 10 тис. грн взагалі немає, хоча місяць тому було зафіксовано 36 таких пропозицій.

А ось 2-кімнатних квартир з вартістю орендної плати від 40 тис. грн значно більша — майже 490 варіантів.

В січні щоденна пропозиція 2-кімнатних квартир на ринку оренди коливалась на рівні 1,2−2,1 тис. об’єктів.

Висновки

Пропозицій під оренду на столичному ринку нерухомості вистачає, причому вона може задовольнити попит у різних сегментах.

А значні коливання щоденної кількості виставлених квартир може свідчити про те, що ринок динамічний і попит на оренду зберігається на високому рівні.

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