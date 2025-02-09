У яких містах України триває «будівельний бум», і чому ситуація може змінитися після війни — Finance.ua

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У яких містах України триває «будівельний бум», і чому ситуація може змінитися після війни

Нерухомість
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У яких містах України триває «будівельний бум», і чому ситуація може змінитися після війни
У яких містах України триває «будівельний бум», і чому ситуація може змінитися після війни
У Західних областях України спостерігається «будівельний бум», однак ситуація може змінитися в іншу сторону після завершення повномасштабного вторгнення.
Таку думку висловила президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха в інтервʼю «Главкому».

У яких містах спостерігається «будівельний бум»

Експертка зазначила, що найбільший будівельний бум наразі відбувається в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.
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За її словами, ціни у новобудовах стартують від $950 за кв. м на етапі котловану. Коли ж будівництво завершено, продаж квартир стартує з $1,3 тис. за «квадрат».

Чому ситуація може змінитися після війни

За словами рієлторки, ця ситуація, за умови завершення війни, може мати зворотній ефект.
Причиною є те, що Західні області не мають стільки підприємств та вільних вакансій, щоб забезпечити роботою велику кількість внутрішніх переселенців.
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Саме через це переселенцям з часом доведеться продати придбане житло і переїхати, за словами експертки, у міста-мільйонники у пошуках заробітків.
Нагадаємо, Олена Гайдамаха зазначала, що потенційні покупці не поспішають інвестувати кошти у «голі» квадратні метри, позики під які надає держава у рамках програми іпотечного кредитування «єОселя». У цілому, угоди скоротилися у 10 разів.
Проте у Мінекономіки повідомляли, кожен п’ятий український забудовник приєднався до програми доступного житла «єОселя», що сприяло зростанню будівництва на 23,8% за 9 місяців 2024 року.
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