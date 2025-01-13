Програма «єОселі» сприяла зростанню будівництва на 23,8% — Finance.ua

Програма «єОселі» сприяла зростанню будівництва на 23,8% Сьогодні 11:47 — Нерухомість

Програма «єОселі» сприяла зростанню будівництва на 23,8%

Кожен п’ятий український забудовник приєднався до програми доступного житла «єОселя», що сприяло зростанню будівництва на 23,8% за 9 місяців 2024 року.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

«єОселя» — ключова ініціатива уряду для розвитку будівельного ринку та українського виробництва будматеріалів. Програма посідає друге місце серед ініціатив «Зроблено в Україні» за внеском у зростання ВВП, сприяє зростанню попиту на будівельні роботи та матеріали і стимулює детінізацію ринку, зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Про будівництво в Україні

Будівництво в Україні за 9 місяців 2024 року збільшилося на 23,8%.

Водночас податкові надходження від забудовників в першому півріччі минулого року зросли у 2.2 рази порівняно з першим півріччям 2023 року.

У 2024 році банками-партнерами в програмі акредитовано 160 нових об’єктів на стадії будівництва від 75 девелоперів.

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У грудні Уряд докапіталізував «Укрфінжитло» на 20 млрд грн через випуск ОВДП.

Це дозволить компанії залучати кошти для видачі нових траншів банкам-партнерам, що, у свою чергу, забезпечить банки ресурсом для надання нових кредитів українцям на придбання житла.

Загалом на сьогодні:

95 забудовників долучилися до участі в програмі;

209 будинків, в яких можна придбати майнові права на квартиру акредитовані банками-партнерами в єОселі;

понад 14,8 тисяч родин отримали пільгові кредити з початку дії програми;

понад 24 млрд грн — сума отриманих українцями в межах «єОселя» пільгових кредитів.

Для акредитації в «єОселі» забудовник має звернутись до банків-партнерів програми. Процес акредитації став зручнішим завдяки впровадженню єдиної анкети для девелоперів.

Нагадаємо, програма «єОселя» стартувала в жовтні 2022 року.

Програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

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