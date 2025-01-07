єОселя: яка середня вартість та площа придбаної українцями нерухомості у 2024 році — Finance.ua

єОселя: яка середня вартість та площа придбаної українцями нерухомості у 2024 році Сьогодні 16:28 — Нерухомість

єОселя: яка середня вартість та площа придбаної українцями нерухомості у 2024 році

У 2024 році понад 8,5 тисячі українських родин скористалися програмою пільгового іпотечного кредитування єОселя, а обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, такий результат на 45% перевищує результат 2023 року за кількістю виданих кредитів, та на 65% за сумою виданих коштів.

«Минулого року понад 8500 родин українців взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на загальну суму понад 14,6 млрд грн. Загалом же за весь час дії програми вже 14 840 родин отримали пільгові кредити на суму понад 24 млрд грн», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Загалом за минулий рік участь в єОселі взяли такі категорії:

військовослужбовці та правоохоронці — 49% (4 165 осіб);

українці, що не мають власного житла — 27% (2 310 осіб);

медики — 8% (653 особи);

педагоги — 7% (619 осіб);

ветерани — 4% (301 особа);

ВПО — 3% (268 осіб);

науковці — 2% (199 осіб).

Портрет позичальників

Найбільше позичальників єОселі — це громадяни віком 26−35 років (43,5%), на другому місці — 36−45 років (34,1%).

Чоловіків серед позичальників за минулий рік — 65%, жінок — відповідно 35%. Середній вік клієнтів єОселі — 35 років, а середня площа на одного члена сім’ї — 29,1 кв.м.

Позичальники єОселі, які отримали позики у 2024 році, мають 5 347 дітей. В тому числі власне житло придбало 138 сімей, в яких троє і більше дітей.

Середня вартість нерухомості

Якщо говорити про придбану нерухомість за минулий рік, то середня вартість становить 2,4 млн грн, а середня площа — 56,5 кв. м. Найбільша частка житла припадає на вторинний ринок — 67%, готове житло від забудовника — 24%, житло на стадії будівництва — 9%.

Для порівняння: у 2023 році частка житла на стадії будівництва становила всього 1,8%.

У яких містах найчастіше купують житло

Найрозповсюдженіший регіон — Київська область та місто Київ — 2 338 та 1 869 виданих кредитів відповідно. 559 кредитів видано у Львівській області, 442 — в Одеській, 378 — в Івано-Франківській області.

Довідка Finance.ua:

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль та голова правління «Укрфінжитло» Євген Мецгер обговорили запуск програми доступної іпотеки «єОселя» для аграріїв. Іпотечна ініціатива передбачатиме доступні кредити під 3% та 7% терміном на 20 років на купівлю житла, а перевага надаватиметься сільській місцевості. Коваль наголосив, що Мінагрополітики зацікавлене в такій соціальній програмі, тож надалі спільно з «Укрфінжитло» розроблятиметься дорожня карта.

Банки України у жовтні видали 829 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. Програма «єОселя» залишається рушієм іпотечного сегмента кредитування, адже майже всі кредити надаються в межах цієї програми. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у жовтні зросла до 8,4% річних з 8,3% у вересні.

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