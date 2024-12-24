Середня ставка за іпотечними кредитами продовжує зростати — Finance.ua

Середня ставка за іпотечними кредитами продовжує зростати Сьогодні 19:04 — Кредит&Депозит

Середня ставка за іпотечними кредитами продовжує зростати

Банки України у жовтні видали 829 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. Програма «єОселя» залишається рушієм іпотечного сегмента кредитування, адже майже всі кредити надаються в межах цієї програми.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування. Під час опитування відповіді надали 39 банків з часткою 98,9% від загального валового іпотечного портфеля станом на кінець 2021 року, однак про видачу нової іпотеки поінформували лише 13 банків.

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у жовтні 2024 року зріс порівняно з попереднім місяцем (вереснем 2024 року) на 17,4%.

Середній відсоток на іпотеку

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у жовтні зросла до 8,4% річних з 8,3% у вересні.

Де видали найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у жовтні видано:

у м. Київ та Київській області (435 договорів на загальну суму 819,6 млн грн, що становить 57,9% від загального обсягу);

у Львівській області (45 договорів на 80,5 млн грн);

в Одеській області (42 договори на 60,1 млн грн).

Інфографіка: НБУ

єОселя

Понад 90% видач в межах програми «єОселя» сконцентровано в трьох державних банках, натомість кредитів поза програмою на ринку одиниці.

Як сказано в Звіті Національного банку про фінансову стабільність, у березні-квітні 2024 року обсяги кредитування за програмою були рекордними, однак у другому півріччі кредитування в програмі уповільнилося, і за місяць у середньому надавалася на третину менша кількість кредитів.

Стримуючі фактори програми:

зміна оператором (Укрфінжитло) умов надання кредитів з метою наростити частку первинного ринку;

брак коштів в Укрфінжитла, з чим компанія в умовах обмежених ресурсів держави стикається не вперше.

Через ці фактори роль програми для ринку нерухомості найближчим часом навряд чи посилиться, вважають фахівці НБУ, тому потрібен розвиток масовіших продуктів від банків на ринкових умовах.

Нагадаємо, італійські банки пропонують різні види кредитів, серед яких найпопулярніші — іпотечний (mutuo ipotecario) для купівлі нерухомості; споживчий кредит (credito al consumo) на особисті витрати; автокредит (prestito auto). Отримання кредиту в Італії можливе як для резидентів, так і для іноземців, але умови та необхідні документи можуть відрізнятися залежно від статусу позичальника.

Німецькі банки досить уважно підходять до питання надання іпотечних кредитів іноземцям, у тому числі українцям. Щоб успішно отримати іпотеку в Німеччині, варто зважати на кілька основних умов

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