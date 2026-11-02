Скільки коштує оформити єОселю: перший внесок та додаткові витрати

Сума, яку потрібно накопичити для купівлі квартири за програмою єОселя, суттєво відрізняється залежно від міста. Найбільший середній перший внесок за найдешевше житло на первинному ринку потрібен у Львові — 904 тис. грн. Найменша сума серед досліджених міст у Запоріжжі, де достатньо 174 тис. грн.

Про це свідчать розрахунки ЛУН спільно з Національним банком України.

Однак, крім першого внеску, покупцеві потрібно передбачити кошти на оформлення іпотеки: банківську комісію, оцінку нерухомості, послуги нотаріуса, страхування та інші платежі.

Скільки потрібно на перший внесок у різних містах

За даними ЛУН та НБУ, у Києві середній перший внесок за найдешевшу квартиру на первинному ринку становить 750 тис. грн. В інших містах суми розподілилися так:

Ужгород — 697 тис. грн;

Вінниця — 660 тис. грн;

Рівне — 545 тис. грн;

Чернівці — 489 тис. грн;

Тернопіль — 476 тис. грн;

Одеса — 449 тис. грн;

Житомир — 428 тис. грн;

Кропивницький — 406 тис. грн;

Дніпро — 399 тис. грн;

Івано-Франківськ — 395 тис. грн;

Луцьк — 383 тис. грн;

Полтава — 365 тис. грн;

Хмельницький — 363 тис. грн;

Черкаси — 352 тис. грн;

Чернігів — 315 тис. грн;

Суми — 234 тис. грн;

Харків — 230 тис. грн;

Миколаїв — 185 тис. грн;

Запоріжжя — 174 тис. грн.

Різниця між найбільшим і найменшим показниками перевищує п’ять разів.

Які витрати потрібно врахувати додатково

Аналітики наводять приклад купівлі квартири вартістю 2,5 млн грн із першим внеском 20%. Покупець сплачує 500 тис. грн власних коштів, а сума іпотеки становить 2 млн грн.

За наведеними в розрахунку тарифами додаткові витрати будуть такими:

комісія за надання кредиту — 1% від суми іпотеки, тобто 20 тис. грн;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування — 1% від вартості нерухомості, тобто 25 тис. грн, якщо покупець не має права на звільнення;

оцінка нерухомості — орієнтовно 3−5 тис. грн залежно від банку;

послуги нотаріуса — орієнтовно 12−15 тис. грн залежно від банку;

держмито при купівлі житла на вторинному ринку — у наданому розрахунку передбачено 1% від вартості нерухомості, тобто 25 тис. грн. Застосування цього платежу та його розподіл між сторонами потрібно уточнити для конкретної угоди;

страхування майна — за тарифом 0,25% від вартості квартири це 6 250 грн щороку.

Конкретні тарифи на оформлення кредиту залежать від банку. Страхування нерухомості потрібно оплачувати щороку протягом строку кредитування.

Покупці, які купують житло вперше, можуть бути звільнені від пенсійного збору за документального підтвердження відповідного права. Для квартири за 2,5 млн грн це зменшує витрати на 25 тис. грн.

Скільки коштів знадобиться загалом

У наведеному прикладі перший внесок, банківська комісія, оцінка, послуги нотаріуса та страхування за перший рік разом становитимуть 541 250−546 250 грн.

Якщо потрібно сплатити пенсійний збір, сума зросте до 566 250−571 250 грн. Якщо при купівлі на вторинному ринку покупець додатково сплачує й передбачене в розрахунку держмито — до 591 250−596 250 грн.

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Отже, для квартири за 2,5 млн грн, крім першого внеску в 500 тис. грн, за наведеними умовами може знадобитися ще приблизно 41−96 тис. грн. Остаточна сума залежатиме від тарифів банку, умов угоди та права покупця на звільнення від окремих платежів.