НБУ заборонив окремим банкам інвестувати в депозитні сертифікати

Національний банк України оновив правила доступу банків до операцій із депозитними сертифікатами НБУ (ДС НБУ). Обмеження стосуються фінустанов, власники істотної участі (ВІУ) яких перебувають під санкціями, а також банків, акціонерам яких регулятор висунув вимогу відчужити належні їм істотні частки.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таким банкам заборонено розміщувати депозитні сертифікати на тендерах Національного банку та купувати їх в інших банків на міжбанківському ринку.

Які банки не зможуть проводити операції з депозитними сертифікатами

Банки з підсанкційними власниками істотної участі

Відновлення доступу таких банків до усіх /окремих операцій із ДС НБУ можливо на підставі відповідного рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури Національного банку України, яке ухвалюється з урахуванням їхнього впливу на стабільність банківської системи.

Банкам із підсанкційними ВІУ, стосовно яких НБУ ухвалив рішення про тимчасову заборону використовувати право голосу та про призначення довіреної особи, якій передано право голосу за відповідними акціями

Відновлення доступу до всіх/окремих операцій із ДС НБУ для таких банків можливе на підставі відповідного рішення Комітету з питань нагляду, яке ухвалюється з урахуванням їхнього впливу на стабільність банківської системи та/або з метою забезпечення захисту інтересів кредиторів та вкладників банку.

Банки, власникам істотної участі в яких НБУ висунув вимогу відчужити акції