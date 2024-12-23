Видача іпотечних кредитів за програмою «єОселя» зменшилася на третину — Finance.ua

Видача іпотечних кредитів за програмою «єОселя» зменшилася на третину Сьогодні 16:44 — Кредит&Депозит

Видача іпотечних кредитів за програмою «єОселя» зменшилася на третину

Кредитування в межах програми «єОселя» сповільнилося, а кількість іпотек поза програмою залишається мінімальною.

Про це йдеться у Звіті Національного банку про фінансову стабільність, грудень 2024 року.

«Загалом за одинадцять місяців 2024 року іпотек оформлено більш як у півтора раза більше, ніж за весь попередній рік. Проте у другому півріччі за місяць у середньому фінустанови надають на третину меншу кількість кредитів, ніж у березні-квітні, коли обсяги були рекордними», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що сповільнення відбулося за двох причин. Перша — зміна умов програми оператором Укрфінжитло, включаючи обмеження віку житла трьома роками та зміну ставок. Друга — брак коштів у Укрфінжитла.

Крім того, попри розширення кола учасників програми до одинадцяти банків та збільшення числа акредитованих забудовників до 91 (201 будинок), фактично більше 90% видач сконцентровано в трьох державних банках. При цьому деякі нові банки-учасники досі не видали жодного кредиту.

Укрінформ За матеріалами:

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