Як отримати кредит в Італії: умови та документи — Finance.ua

Як отримати кредит в Італії: умови та документи Сьогодні 21:03 — Кредит&Депозит

Як отримати кредит в Італії: умови та документи

Основними факторами, що впливають на видачу кредиту в Європі, є кредитна історія позичальника, наявність постійного доходу, громадянство або дозвіл на проживання, а також підтвердження платоспроможності. Залежно від типу кредиту (іпотека, автокредит, споживчий кредит, кредит на бізнес) вимоги до позичальника можуть змінюватися.

Італійські банки пропонують різні види кредитів, серед яких найпопулярніші — іпотечний (mutuo ipotecario) для купівлі нерухомості; споживчий кредит (credito al consumo) на особисті витрати; автокредит (prestito auto).

Отримання кредиту в Італії можливе як для резидентів, так і для іноземців, але умови та необхідні документи можуть відрізнятися залежно від статусу позичальника.

Основні умови для отримання кредиту

Більшість банків вимагає наявність дозволу на проживання (permesso di soggiorno) в Італії. Це стосується як довгострокового перебування, так і тимчасового дозволу для роботи або навчання.

Банки потребують підтвердження стабільного доходу. Це можуть бути як доходи від роботи, так і від підприємницької діяльності. Багато банків вимагають трудовий контракт на невизначений термін (contratto a tempo indeterminato).

Банки перевіряють кредитну історію позичальника, включно з можливими записами у боргових базах Італії та інших країн. Відсутність кредитної історії може призвести до суворіших вимог до позичальника. У випадках відсутності постійної роботи або стабільного доходу, банк може вимагати надання поручителя (fidejussore) з італійським громадянством.

Для іпотечного кредиту іноземцям зазвичай потрібно мати 20−40% від вартості нерухомості як початковий внесок.

Перелік документів для отримання кредиту

Для оформлення кредиту в іспанських банках зазвичай потрібні такі документи:

закордонний паспорт;

ідентифікаційний код (Codice Fiscale), який отримується в Італії та необхідний для фінансових операцій;

дозвіл на проживання (permesso di soggiorno);

довідка про доходи та податкові декларації з країни проживання;

довідка з місця роботи або договір про наймання;

виписки з банківських рахунків за останні 6−12 місяців;

податкова декларація (декларація про доходи, Modello 730 або Modello Unico) для самозайнятих осіб;

наявність італійського банківського рахунку.

Ви можете подати заявку на отримання кредиту безпосередньо до банку, або скористатися послугами фінансового брокера. Банк оцінює вашу платоспроможність та перевіряє документи. Зазвичай цей процес займає 1−2 тижні. Після оцінки документів банк надає остаточне рішення та, у разі схвалення, виплачує кредит.

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В Італії іноземці можуть звернутися до банків, як-от Intesa Sanpaolo, UniCredit і BNL, які часто пропонують кредити для іноземців.

Середня ставка для іпотечних позик коливається в межах 4,5−5%, а для споживчих кредитів — 5−6% річних.

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