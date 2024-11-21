Як отримати кредит в Італії: умови та документи — Finance.ua
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Як отримати кредит в Італії: умови та документи

Кредит&Депозит
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Як отримати кредит в Італії: умови та документи
Як отримати кредит в Італії: умови та документи
Основними факторами, що впливають на видачу кредиту в Європі, є кредитна історія позичальника, наявність постійного доходу, громадянство або дозвіл на проживання, а також підтвердження платоспроможності. Залежно від типу кредиту (іпотека, автокредит, споживчий кредит, кредит на бізнес) вимоги до позичальника можуть змінюватися.
Про це сказано в статті Finance.ua Як отримати кредит у Європі: умови, документи та рекомендації.
Італійські банки пропонують різні види кредитів, серед яких найпопулярніші — іпотечний (mutuo ipotecario) для купівлі нерухомості; споживчий кредит (credito al consumo) на особисті витрати; автокредит (prestito auto).
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Отримання кредиту в Італії можливе як для резидентів, так і для іноземців, але умови та необхідні документи можуть відрізнятися залежно від статусу позичальника.

Основні умови для отримання кредиту

Більшість банків вимагає наявність дозволу на проживання (permesso di soggiorno) в Італії. Це стосується як довгострокового перебування, так і тимчасового дозволу для роботи або навчання.
Банки потребують підтвердження стабільного доходу. Це можуть бути як доходи від роботи, так і від підприємницької діяльності. Багато банків вимагають трудовий контракт на невизначений термін (contratto a tempo indeterminato).
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Банки перевіряють кредитну історію позичальника, включно з можливими записами у боргових базах Італії та інших країн. Відсутність кредитної історії може призвести до суворіших вимог до позичальника. У випадках відсутності постійної роботи або стабільного доходу, банк може вимагати надання поручителя (fidejussore) з італійським громадянством.
Для іпотечного кредиту іноземцям зазвичай потрібно мати 20−40% від вартості нерухомості як початковий внесок.

Перелік документів для отримання кредиту

Для оформлення кредиту в іспанських банках зазвичай потрібні такі документи:
  • закордонний паспорт;
  • ідентифікаційний код (Codice Fiscale), який отримується в Італії та необхідний для фінансових операцій;
  • дозвіл на проживання (permesso di soggiorno);
  • довідка про доходи та податкові декларації з країни проживання;
  • довідка з місця роботи або договір про наймання;
  • виписки з банківських рахунків за останні 6−12 місяців;
  • податкова декларація (декларація про доходи, Modello 730 або Modello Unico) для самозайнятих осіб;
  • наявність італійського банківського рахунку.
Ви можете подати заявку на отримання кредиту безпосередньо до банку, або скористатися послугами фінансового брокера. Банк оцінює вашу платоспроможність та перевіряє документи. Зазвичай цей процес займає 1−2 тижні. Після оцінки документів банк надає остаточне рішення та, у разі схвалення, виплачує кредит.
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В Італії іноземці можуть звернутися до банків, як-от Intesa Sanpaolo, UniCredit і BNL, які часто пропонують кредити для іноземців.
Середня ставка для іпотечних позик коливається в межах 4,5−5%, а для споживчих кредитів — 5−6% річних.
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Порівняти і взяти кредит 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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