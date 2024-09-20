З Італії та Греції до популярних країн: Ryanair запускає нові рейси — Finance.ua

З Італії та Греції до популярних країн: Ryanair запускає нові рейси Сьогодні 16:50 — Особисті фінанси

З Італії та Греції до популярних країн: Ryanair запускає нові рейси

Ірландський лоукостер Ryanair анонсував нові напрямки, що допоможе покращити сполучення між країнами.

Про це повідомляють на офіційній сторінці лоукостера Ryanair

Йдеться про нові маршрути на весняно-літній період 2025 року, які мають поєднати Італію та Грецію з такими країнами, як Латвія, Бельгія, Греція, Ізраїль та Польща.

Нові рейси до Польщі

На офіційній сторінці лоукостера Ryanair у Facebook з’явився пост-анонс про запуск нових рейсів з аеропорту Мілан-Мальпенса. Серед напрямків польські Краків та Жешув.

З Мілана до Кракова вийде дістатися за 1 годину 55 хвилин, польоти виконуються тричі на тиждень. Вартість квитків — від 15 євро.

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Політ з Мілана до Жешува також займе 1 годину 55 хвилин і буде можливий двічі на тиждень. Квиток в один бік можна забрати за 26 євро.

З Мілана-Мальпенси анонсували рейси і в інші міста ЄС:

Афіни,

Будапешт,

Таллінн,

Майорка,

Париж,

Фуертевентура,

Марракеш,

Реджо-ді-Калабрія.

5 нових рейсів з Ханьї та Риму

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про плани відкрити кілька нових маршрутів на весну та літо 2025 року. Майбутні рейси покращать сполучення між Італією та Грецією, а також кількома іншими країнами, включаючи Латвію, Бельгію та Ізраїль.

Перелік нових рейсів:

Ханья — Тель-Авів: з 30 березня 2025 року, тричі на тиждень,

Рим FCO — Брюссель Шарлеру: (в календарі системи бронювання ще немає конкретних днів польоту);

Рим FCO — Корфу: з 6 травня 2025 року, двічі на тиждень,

Рим FCO — Рига: з 30 березня 2025 року, тричі на тиждень,

Рим FCO — Родос: (в календарі системи бронювання авіакомпанії ще немає конкретних днів польоту).

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