З Італії та Греції до популярних країн: Ryanair запускає нові рейси — Finance.ua
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З Італії та Греції до популярних країн: Ryanair запускає нові рейси

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З Італії та Греції до популярних країн: Ryanair запускає нові рейси
З Італії та Греції до популярних країн: Ryanair запускає нові рейси
Ірландський лоукостер Ryanair анонсував нові напрямки, що допоможе покращити сполучення між країнами.
Про це повідомляють на офіційній сторінці лоукостера Ryanair.
Йдеться про нові маршрути на весняно-літній період 2025 року, які мають поєднати Італію та Грецію з такими країнами, як Латвія, Бельгія, Греція, Ізраїль та Польща.

Нові рейси до Польщі

На офіційній сторінці лоукостера Ryanair у Facebook з’явився пост-анонс про запуск нових рейсів з аеропорту Мілан-Мальпенса. Серед напрямків польські Краків та Жешув.
З Мілана до Кракова вийде дістатися за 1 годину 55 хвилин, польоти виконуються тричі на тиждень. Вартість квитків — від 15 євро.
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Політ з Мілана до Жешува також займе 1 годину 55 хвилин і буде можливий двічі на тиждень. Квиток в один бік можна забрати за 26 євро.
З Мілана-Мальпенси анонсували рейси і в інші міста ЄС:
  • Афіни,
  • Будапешт,
  • Таллінн,
  • Майорка,
  • Париж,
  • Фуертевентура,
  • Марракеш,
  • Реджо-ді-Калабрія.

5 нових рейсів з Ханьї та Риму

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про плани відкрити кілька нових маршрутів на весну та літо 2025 року. Майбутні рейси покращать сполучення між Італією та Грецією, а також кількома іншими країнами, включаючи Латвію, Бельгію та Ізраїль.
Перелік нових рейсів:
  • Ханья — Тель-Авів: з 30 березня 2025 року, тричі на тиждень,
  • Рим FCO — Брюссель Шарлеру: (в календарі системи бронювання ще немає конкретних днів польоту);
  • Рим FCO — Корфу: з 6 травня 2025 року, двічі на тиждень,
  • Рим FCO — Рига: з 30 березня 2025 року, тричі на тиждень,
  • Рим FCO — Родос: (в календарі системи бронювання авіакомпанії ще немає конкретних днів польоту).
З Італії та Греції до популярних країн: Ryanair запускає нові рейси
За матеріалами:
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