Скільки коштує життя в Україні та Європі: порівнюємо зарплати й витрати
Заробітні плати та податки
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- Польща: середня зарплата «на руки» становить орієнтовно 6,1 тис. злотих (близько 1,4 тис. євро або ~70,6 тис. гривень).
- Чехія: після сплати податків та внесків середня чиста зарплата сягає близько 36,5 тис. кронів (приблизно 1,46 тис. євро або ~73,8 тис. гривень).
- Туреччина: середня чиста заробітна плата у великих містах становить близько 50,75 тис. турецьких лір (близько 910 євро або ~46 тис. гривень).
- Франція: середня чиста зарплата після сплати всіх соціальних внесків та прибуткового податку становить близько 2,5 тис. євро (~126,4 тис. гривень). Офіційна мінімальна зарплата «чистими» (SMIC) складає ~1,43 тис. євро.
- Німеччина: через складну систему податкових класів сума суттєво різниться, але середня чиста зарплата одинокого працівника без дітей становить орієнтовно 2,7 тис. євро (~136,5 тис. гривень).
Середні чисті доходи та рівень податкового навантаження
|Країна
|Середня чиста зарплата (місцевий еквівалент)
|Середня чиста зарплата (євро)
|Середнє податкове навантаження на працівника
|Україна
|24,55 тис. гривень
|485 євро
|23 %
|Туреччина
|50,75 тис. лір
|910 євро
|20–27 %
|Польща
|6,1 тис. злотих
|1 400 євро
|26–30 %
|Чехія
|36,5 тис. крон
|1 460 євро
|24–28 %
|Франція
|2,5 тис. євро
|2 500 євро
|22–28 %
|Німеччина
|2,7 тис. євро
|2 700 євро
|35–42 %
Продуктовий кошик
- В Україні такий базовий кошик коштує близько 4 200 гривень на місяць (приблизно 83 євро).
- У Туреччині аналогічний набір товарів обійдеться орієнтовно у 3 600 лір (близько 65 євро).
- У Польщі аналогічний набір у мережах на зразок Biedronka чи Lidl обійдеться у 420 злотих (близько 97 євро).
- У Чехії витрати на базову їжу складуть приблизно 2 950 кронів (близько 118 євро).
- У Німеччині продуктовий набір обійдеться орієнтовно у 210 євро.
- У Франції на аналогічні покупки в мережах Carrefour або Auchan піде близько 240 євро.
Вартість базових продуктів харчування
|Продукт
|Україна (гривень / євро)
|Туреччина (ліра / євро)
|Польща (злотий / євро)
|Чехія (крона / євро)
|Франція (євро)
|Німеччина (євро)
|Молоко (1 л)
|48 гривень (0,95 євро)
|38 лір (0,68 євро)
|3,80 злотих (0,88 євро)
|25 крон (1,00 євро)
|1,15 євро
|1,05 євро
|Хліб білий (500 г)
|32 гривень (0,63 євро)
|25 лір (0,45 євро)
|4,90 злотих (1,14 євро)
|38 крон (1,52 євро)
|1,85 євро
|1,80 євро
|Яйця (10 шт.)
|72 гривень (1,42 євро)
|65 лір (1,17 євро)
|9,50 злотих (2,21 євро)
|58 крон (2,32 євро)
|3,10 євро
|2,40 євро
|Куряче філе (1 кг)
|210 гривень (4,15 євро)
|180 лір (3,23 євро)
|24 злотих (5,58 євро)
|185 крон (7,40 євро)
|11,80 євро
|9,50 євро
|Картопля (1 кг)
|28 гривень (0,55 євро)
|22 лір (0,39 євро)
|3,20 злотих (0,74 євро)
|24 крони (0,96 євро)
|1,60 євро
|1,40 євро
|Твердий сир (1 кг)
|390 гривень (7,71 євро)
|320 лір (5,74 євро)
|34 злотих (7,90 євро)
|240 крон (9,60 євро)
|13,50 євро
|11,50 євро
|Разом базовий кошик (місяць)
|4,2 тис. гривень (83 євро)
|3,6 тис. лір (65 євро)
|420 злотих (97 євро)
|2,95 тис. крон (118 євро)
|240 євро
|210 євро
|Частка від чистої зарплати
|17,1 %
|7,1 %
|6,9 %
|8,1 %
|9,6 %
|7,8 %
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Ціни на пальне
- Україна: бензин А-95 коштує близько 90,00 гривень/л (1,78 євро), дизель — близько 102,00 гривень/л (2,02 євро).
- Туреччина: бензин А-95 — 79,80 лір/л (1,43 євро), дизель — 96,70 лір/л (1,73 євро).
- Польща: бензин А-95 — 6,10 злотих/л (1,41 євро), дизель — 6,30 злотих/л (1,46 євро).
- Чехія: бензин А-95 — 39,50 крон/л (1,58 євро), дизель — 38,20 крон/л (1,53 євро).
- Франція: бензин А-95 (E10) — 1,82 євро/л, дизель — 1,75 євро/л.
- Німеччина: бензин А-95 — 1,80 євро/л, дизель — 1,72 євро/л.
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- В Україні на це піде 9 тис. гривень, що становить 36,7% від середньої чистої зарплати.
- У Туреччині — 7,98 тис. лір (15,7 % від середньої зарплати).
- У Польщі — 610 злотих (10,0% від зарплати).
- У Чехії — 3,95 тис. крон (10,8% від зарплати).
- У Франції — 182 євро (7,3% від зарплати).
- У Німеччині — 180 євро (6,7% від зарплати).
Порівняння вартості пального та його доступності
|Країна
|Бензин А-95 (за літр)
|Дизель (за літр)
|Вартість 100 л бензину
|Частка від чистої зарплати
|Обсяг бензину на 1 зарплату
|Україна
|90,00 гривень (1,78 євро)
|102,00 гривень (2,02 євро)
|9 тис. гривень
|36,7 %
|~ 272 л
|Туреччина
|79,80 лір (1,43 євро)
|96,70 лір (1,73 євро)
|7,98 тис. лір
|15,7 %
|~ 636 л
|Польща
|6,10 злотих (1,41 євро)
|6,30 злотих (1,46 євро)
|610 злотих
|10,0 %
|~ 1 тис. л
|Чехія
|39,50 крон (1,58 євро)
|38,20 крон (1,53 євро)
|3,95 тис. крон
|10,8 %
|~ 924 л
|Франція
|1,82 євро
|1,75 євро
|182 євро
|7,3 %
|~ 1,37 тис. л
|Німеччина
|1,80 євро
|1,72 євро
|180 євро
|6,7 %
|~ 1,5 тис. л
Громадський транспорт
- Україна: квиток у міському транспорті коштує 12−15 гривень (0,24−0,30 євро). Місячний проїзний у великому місті обійдеться приблизно у 900−1,2 тис. гривень (18−24 євро).
- Туреччина: у Стамбулі разовий квиток за карткою коштує 20−25 лір (0,36−0,45 євро), а місячний проїзний — орієнтовно 1,53 тис. лір (27 євро).
- Польща: разовий квиток у Варшаві коштує 4,40 злотих (1,02 євро), а місячний проїзний на всі види транспорту — 100 злотих (23 євро).
- Чехія: у Празі разовий квиток коштує 30 крон (1,20 євро), а місячна картка — 550 крон (22 євро).
- Франція: у Парижі (Navigo) проїзний на місяць коштує близько 86,40 євро, проте у французьких провінційних містах ціна падає до 45−60 євро. Крім того, французькі роботодавці за законом зобов’язані компенсувати працівникові 50% вартості транспортного проїзного.
- Німеччина: діє єдиний проїзний Deutschlandticket за 58 євро на місяць для всієї країни.
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Ціни на ліки
- Франція: державна медична страховка (Sécurité sociale) автоматично покриває від 30% до 100% вартості рецептурних ліків. Решту зазвичай закриває додаткова страховка (Mutuelle), яку переважно оплачує роботодавець. Для малозабезпечених верств та біженців діє програма CSS, за якою ліки та прийоми лікарів повністю безкоштовні.
- Німеччина: пацієнт сплачує лише фіксовану доплату у розмірі від 5 до 10 євро за рецептурну упаковку.
- Польща та Чехія: діє система часткового чи повного відшкодовування державою вартості препаратів.
- Туреччина: державна система SGK покриває 80−90% вартості рецептурного чека.
- В Україні коштує 650−800 гривень (~13−16 євро).
- У Туреччині — 600−800 лір (~11−14 євро).
- У Польщі — 70−90 злотих (~16−21 євро).
- У Франції — 28−38 євро.
- У Німеччині — 25−35 євро.
Оренда та житлові витрати
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- В Україні оренда однокімнатної квартири в обласному центрі разом із комунальними послугами забирає від 45% до 70% середньої зарплати (близько 14 тис. гривень).
- У Туреччині оренда 1-кімнатної квартири у великих містах разом із комуналкою коштує від 20 тис. лір (359 євро), що забирає близько 40% середнього доходу.
- У Франції оренда студії або 1-кімнатної квартири в провінційних містах коштує 600−850 євро, а в Парижі — від 1,1 тис. до 1,5 тис. євро. У середньому це віднімає 35−45% зарплати.
- У Німеччині оренда житла з опаленням коштує 900−1,4 тис. євро (35−50% доходу).
- У Польщі та Чехії оренда житла віднімає 40−50% місячного доходу.
Соціальні виплати та державна підтримка
- Франція: Каса сімейних виплат (CAF) виплачує допомогу на дітей, а також надає субсидію на оренду житла (APL), яка може компенсувати від 100 до 300 євро щомісяця за оренду квартири для родин з невеликим доходом.
- Німеччина: виплата на дитину (Kindergeld) становить 250 євро на місяць, додатково діє житлова допомога (Wohngeld).
- Польща: програма «800+» виплачує 800 злотих на місяць (~185 євро) на кожну дитину.
- Чехія: функціонує система допомоги на дітей та компенсації витрат на житло (Příspěvek na bydlení).
Інтернет, зв’язок та дозвілля
- Цифрові послуги та зв’язок: в Україні безлімітний домашній інтернет та мобільний тариф коштують 400−600 гривень на місяць (~8−12 євро). У Франції лише мобільний зв’язок коштує 15−25 євро, а домашній інтернет — 25−40 євро (сумарно 40−65 євро). Для порівняння: у Німеччині — 50−75 євро, у Польщі — 23−30 євро.
- Капучино в кав’ярні: в Україні — 70−90 гривень (1,4−1,8 євро), у Франції — 3,5−4,8 євро, у Німеччині — 3,8−4,8 євро, у Польщі — 14−18 злотих (3,2−4,2 євро).
- Абонемент у спортзал: в Україні — 1 тис. — 1,5 тис. гривень (20−30 євро), у Франції (мережі Basic-Fit, Fitness Park) — 30−45 євро, у Німеччині — 35−60 євро.
Вартість послуг, зв’язку та дозвілля
|Послуга
|Україна (гривень / євро)
|Туреччина (лір / євро)
|Польща (злотих / євро)
|Чехія (крон / євро)
|Франція (євро)
|Німеччина (євро)
|Домашній інтернет (100+ Мбіт/с)
|300 гривень (5,93 євро)
|350 лір (6,28 євро)
|60 злотих (14 євро)
|450 крон (18 євро)
|32 євро
|38 євро
|Мобільний зв'язок (місяць)
|250 гривень (4,94 євро)
|280 лір (5,02 євро)
|45 злотих (10,50 євро)
|350 крон (14 євро)
|20 євро
|20 євро
|Чашка капучино
|80 гривень (1,58 євро)
|90 лір (1,61 євро)
|16 злотих (3,70 євро)
|80 крон (3,20 євро)
|4,10 євро
|4,20 євро
|Абонемент у спортзал (місяць)
|1,2 тис. гривень (23,73 євро)
|1,4 тис. лір (25,13 євро)
|150 злотих (35 євро)
|900 крон (36 євро)
|35 євро
|45 євро
Підсумковий чек
Реальний баланс місячних витрат і залишку коштів
|Стаття витрат
|Україна (гривень / євро)
|Туреччина (лір / євро)
|Польща (злотих / євро)
|Чехія (крон / євро)
|Франція (євро)
|Німеччина (євро)
|Чиста середня зарплата
|24,55 тис. гривень (485 євро)
|50,75 тис. лір (910 євро)
|6,1 тис. злотих (1,4 тис. євро)
|36,5 тис. крон (1,46 тис. євро)
|2,5 тис. євро
|2,7 тис. євро
|Оренда 1-к квартири + комуналка
|14 тис. гривень (277 євро)
|20 тис. лір (359 євро)
|2,8 тис. злотих (650 євро)
|17 тис. крон (680 євро)
|780 євро
|1,1 тис. євро
|Базовий продуктовий кошик
|4,2 тис. гривень (83 євро)
|3,6 тис. лір (65 євро)
|420 злотих (97 євро)
|2,95 тис. крон (118 євро)
|240 євро
|210 євро
|Транспорт (проїзний)
|1 тис. гривень (20 євро)
|1,53 тис. лір (27 євро)
|100 злотих (23 євро)
|550 крон (22 євро)
|30 євро (з компенсацією 50 %)
|58 євро
|Мобільний зв'язок та інтернет
|550 гривень (11 євро)
|630 лір (11 євро)
|105 злотих (24 євро)
|800 крон (32 євро)
|52 євро
|58 євро
|Дрібні побутові витрати та ліки
|900 гривень (18 євро)
|800 лір (14 євро)
|150 злотих (35 євро)
|1 тис. крон (40 євро)
|60 євро
|60 євро
|Всього обов'язкових витрат
|20,65 тис. гривень (409 євро)
|26,56 тис. лір (476 євро)
|3,575 тис. злотих (829 євро)
|22,3 тис. крон (892 євро)
|1,162 тис. євро
|1,486 тис. євро
|Вільний залишок на картці
|3,9 тис. гривень (76 євро)
|24,19 тис. лір (434 євро)
|2,525 тис. злотих (586 євро)
|14,2 тис. крон (568 євро)
|1,338 тис. євро
|1,214 тис. євро
Як заощаджувати за кордоном
- Користуйтеся мобільними застосунками супермаркетів: Мережі Carrefour, Lidl, Biedronka та Albert пропонують персональні купони та накопичувальні бонуси, що економить до 20−30% на продуктах.
- Оформлюйте субсидії на житло: у Франції навіть іноземці та біженці з офіційним статусом мають право подати заявку в CAF на допомогу APL, яка покриває частину оренди.
- Використовуйте пільговий транспорт: у багатьох країнах діють корпоративні компенсації (як 50% від роботодавця у Франції) чи єдині пільгові проїзні.
- Повертайте податки (Tax Return): подавання річної податкової декларації в ЄС дозволяє повернути від кількох сотень до 1 тис. євро надміру сплачених податків за наявності дітей або витрат на лікування.
Висновок
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