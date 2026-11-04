Скільки коштує життя в Україні та Європі: порівнюємо зарплати й витрати

Масовий виїзд українців до Європи змусив по-новому подивитися на власні гаманці. Мільйони наших співгромадян на власному досвіді побачили, що ціни в супермаркетах Польщі, Чехії чи навіть Франції часто не надто вищі за українські. Проте за схожих чеків у магазинах європейці спокійно відкладають гроші, а в українців середня зарплата вичерпується практично «під нуль».

Щоб зрозуміти, чому так відбувається, недостатньо просто переводити євро, злоті чи ліри в гривні. Головне — це купівельна спроможність: скільки базових товарів та послуг людина може дозволити собі на одну місячну зарплату «на руки».

Finance.ua порівняв ціни на продукти, пальне, ліки, транспорт, зв’язок та дозвілля в Україні та у п’яти країнах, де опинилося найбільше українських біженців — Німеччині, Польщі, Чехії, Франції та Туреччині.

Заробітні плати та податки

Порівнювати доходи варто не за так званими «брудними» сумами (gross), а за тими грошима, які реально зараховуються на банківську картку після вирахування податків та соціальних внесків (netto).

В Україні середня заробітна плата станом на осінь 2026 року становить близько 31,89 тис. гривень. Після сплати ПДФО (18%) та військового збору (5%) «чистими» працівник отримує приблизно 24,55 тис. гривень (близько 485 євро за поточним курсом 50,56 гривні за євро).

Джерело фото: wilscompany

У більшості європейських країн система оподаткування є прогресивною: що більший дохід, то вища ставка податку. Окрім цього, відчутну частину заробітку складають відрахування на медичне та соціальне страхування.

Польща: середня зарплата «на руки» становить орієнтовно 6,1 тис. злотих (близько 1,4 тис. євро або ~70,6 тис. гривень).

Чехія: після сплати податків та внесків середня чиста зарплата сягає близько 36,5 тис. кронів (приблизно 1,46 тис. євро або ~73,8 тис. гривень).

Туреччина: середня чиста заробітна плата у великих містах становить близько 50,75 тис. турецьких лір (близько 910 євро або ~46 тис. гривень).

Франція: середня чиста зарплата після сплати всіх соціальних внесків та прибуткового податку становить близько 2,5 тис. євро (~126,4 тис. гривень). Офіційна мінімальна зарплата «чистими» (SMIC) складає ~1,43 тис. євро.

Німеччина: через складну систему податкових класів сума суттєво різниться, але середня чиста зарплата одинокого працівника без дітей становить орієнтовно 2,7 тис. євро (~136,5 тис. гривень).

Середні чисті доходи та рівень податкового навантаження

Країна Середня чиста зарплата (місцевий еквівалент) Середня чиста зарплата (євро) Середнє податкове навантаження на працівника Україна 24,55 тис. гривень 485 євро 23 % Туреччина 50,75 тис. лір 910 євро 20–27 % Польща 6,1 тис. злотих 1 400 євро 26–30 % Чехія 36,5 тис. крон 1 460 євро 24–28 % Франція 2,5 тис. євро 2 500 євро 22–28 % Німеччина 2,7 тис. євро 2 700 євро 35–42 %

Продуктовий кошик

Якщо порівнювати абсолютні ціни у звичайних супермаркетах, то в Україні продуктовий кошик коштує дешевше, ніж у Німеччині, Франції чи Чехії, і перебуває приблизно на одному рівні з Польщею та Туреччиною.

Проте відношення цих витрат до загального доходу кардинально змінює картину.

Для порівняння візьмемо стандартний набір базових продуктів на місяць для однієї людини: хліб, молоко, яйця, куряче філе, свинину, картоплю, яблука, рис, твердий сир та соняшникову або оливкову олію.

В Україні такий базовий кошик коштує близько 4 200 гривень на місяць (приблизно 83 євро).

У Туреччині аналогічний набір товарів обійдеться орієнтовно у 3 600 лір (близько 65 євро).

У Польщі аналогічний набір у мережах на зразок Biedronka чи Lidl обійдеться у 420 злотих (близько 97 євро).

У Чехії витрати на базову їжу складуть приблизно 2 950 кронів (близько 118 євро).

У Німеччині продуктовий набір обійдеться орієнтовно у 210 євро.

У Франції на аналогічні покупки в мережах Carrefour або Auchan піде близько 240 євро.

Зображення створено за допомогою ШІ

Вартість базових продуктів харчування

Продукт Україна (гривень / євро) Туреччина (ліра / євро) Польща (злотий / євро) Чехія (крона / євро) Франція (євро) Німеччина (євро) Молоко (1 л) 48 гривень (0,95 євро) 38 лір (0,68 євро) 3,80 злотих (0,88 євро) 25 крон (1,00 євро) 1,15 євро 1,05 євро Хліб білий (500 г) 32 гривень (0,63 євро) 25 лір (0,45 євро) 4,90 злотих (1,14 євро) 38 крон (1,52 євро) 1,85 євро 1,80 євро Яйця (10 шт.) 72 гривень (1,42 євро) 65 лір (1,17 євро) 9,50 злотих (2,21 євро) 58 крон (2,32 євро) 3,10 євро 2,40 євро Куряче філе (1 кг) 210 гривень (4,15 євро) 180 лір (3,23 євро) 24 злотих (5,58 євро) 185 крон (7,40 євро) 11,80 євро 9,50 євро Картопля (1 кг) 28 гривень (0,55 євро) 22 лір (0,39 євро) 3,20 злотих (0,74 євро) 24 крони (0,96 євро) 1,60 євро 1,40 євро Твердий сир (1 кг) 390 гривень (7,71 євро) 320 лір (5,74 євро) 34 злотих (7,90 євро) 240 крон (9,60 євро) 13,50 євро 11,50 євро Разом базовий кошик (місяць) 4,2 тис. гривень (83 євро) 3,6 тис. лір (65 євро) 420 злотих (97 євро) 2,95 тис. крон (118 євро) 240 євро 210 євро Частка від чистої зарплати 17,1 % 7,1 % 6,9 % 8,1 % 9,6 % 7,8 %

Тобто, українець змушений віддавати за базовий набір продуктів 17,1% свого доходу. У той самий час мешканець Франції, Німеччини чи Польщі витрачає на аналогічну їжу лише 7−9,5% від середнього заробленого доходу.

Втім, ціни на окремі категорії товарів у Західній Європі можуть приємно здивувати навіть порівняно з турецьким ринком. На форумі Finance.ua користувач показує це на прикладі м’ясного асортименту:

«У Франції яловичина від 17 євро, в Туреччині — від 20 євро. Але у Франції такий шалений вибір м’ясних продуктів! Мені найбільше подобається ідентична до львівської кров’янка — ціна від 10 євро за кілограм».

Інший користувач додає , що на локальних базарчиках можна суттєво економити:

«Картопля — 30 лір, помідори найдорожчі — 130. Оливки 250−350 лір за кілограм, я нарахував понад 30 видів».

Ціни на пальне

Пальне — це ще один суттєвий пункт витрат, який безпосередньо впливає на щоденний бюджет водіїв та формує вартість усіх логістичних послуг у країні.

Станом на осінь 2026 року ціни на АЗС перебувають на таких позначках:

Україна: бензин А-95 коштує близько 90,00 гривень/л (1,78 євро), дизель — близько 102,00 гривень/л (2,02 євро).

Туреччина: бензин А-95 — 79,80 лір/л (1,43 євро), дизель — 96,70 лір/л (1,73 євро).

Польща: бензин А-95 — 6,10 злотих/л (1,41 євро), дизель — 6,30 злотих/л (1,46 євро).

Чехія: бензин А-95 — 39,50 крон/л (1,58 євро), дизель — 38,20 крон/л (1,53 євро).

Франція: бензин А-95 (E10) — 1,82 євро/л, дизель — 1,75 євро/л.

Німеччина: бензин А-95 — 1,80 євро/л, дизель — 1,72 євро/л.

Якщо умовно порахувати витрати на 100 літрів бензину на місяць (це приблизно два повних баки для середнього авто):

В Україні на це піде 9 тис. гривень, що становить 36,7% від середньої чистої зарплати.

У Туреччині — 7,98 тис. лір (15,7 % від середньої зарплати).

У Польщі — 610 злотих (10,0% від зарплати).

У Чехії — 3,95 тис. крон (10,8% від зарплати).

У Франції — 182 євро (7,3% від зарплати).

У Німеччині — 180 євро (6,7% від зарплати).

Для українського автомобіліста купівля двох баків пального на місяць забирає вже понад третину місячного доходу, тоді як у Франції чи Німеччині ця витрата становить лише близько 7% від місячного бюджету.

Порівняння вартості пального та його доступності

Країна Бензин А-95 (за літр) Дизель (за літр) Вартість 100 л бензину Частка від чистої зарплати Обсяг бензину на 1 зарплату Україна 90,00 гривень (1,78 євро) 102,00 гривень (2,02 євро) 9 тис. гривень 36,7 % ~ 272 л Туреччина 79,80 лір (1,43 євро) 96,70 лір (1,73 євро) 7,98 тис. лір 15,7 % ~ 636 л Польща 6,10 злотих (1,41 євро) 6,30 злотих (1,46 євро) 610 злотих 10,0 % ~ 1 тис. л Чехія 39,50 крон (1,58 євро) 38,20 крон (1,53 євро) 3,95 тис. крон 10,8 % ~ 924 л Франція 1,82 євро 1,75 євро 182 євро 7,3 % ~ 1,37 тис. л Німеччина 1,80 євро 1,72 євро 180 євро 6,7 % ~ 1,5 тис. л

Громадський транспорт

Не всі мають власні авто, тому порівняння витрат на транспорт додає чіткого розуміння щоденної мобільності.

Україна: квиток у міському транспорті коштує 12−15 гривень (0,24−0,30 євро). Місячний проїзний у великому місті обійдеться приблизно у 900−1,2 тис. гривень (18−24 євро).

Туреччина: у Стамбулі разовий квиток за карткою коштує 20−25 лір (0,36−0,45 євро), а місячний проїзний — орієнтовно 1,53 тис. лір (27 євро).

Польща: разовий квиток у Варшаві коштує 4,40 злотих (1,02 євро), а місячний проїзний на всі види транспорту — 100 злотих (23 євро).

Чехія: у Празі разовий квиток коштує 30 крон (1,20 євро), а місячна картка — 550 крон (22 євро).

Франція: у Парижі (Navigo) проїзний на місяць коштує близько 86,40 євро, проте у французьких провінційних містах ціна падає до 45−60 євро. Крім того, французькі роботодавці за законом зобов’язані компенсувати працівникові 50% вартості транспортного проїзного.

Німеччина: діє єдиний проїзний Deutschlandticket за 58 євро на місяць для всієї країни.

Джерело фото: pl. euronews

Завдяки пільгам та компенсаціям у Франції чи Німеччині витрати пасажира на проїзд складають лише 1,5−2,0% від чистого доходу.

Ціни на ліки

Медичні системи в Україні та Західній Європі працюють за зовсім різними принципами. В Україні більшість препаратів можна вільно придбати в аптеці за власні кошти. У країнах ЄС та Туреччині більшість дієвих ліків відпускаються виключно за рецептом лікаря, але тут діє страхова компенсація.

Франція: державна медична страховка (Sécurité sociale) автоматично покриває від 30% до 100% вартості рецептурних ліків. Решту зазвичай закриває додаткова страховка (Mutuelle), яку переважно оплачує роботодавець. Для малозабезпечених верств та біженців діє програма CSS, за якою ліки та прийоми лікарів повністю безкоштовні. Німеччина: пацієнт сплачує лише фіксовану доплату у розмірі від 5 до 10 євро за рецептурну упаковку. Польща та Чехія: діє система часткового чи повного відшкодовування державою вартості препаратів. Туреччина: державна система SGK покриває 80−90% вартості рецептурного чека.

Джерело фото: ici

Безрецептурний аптечний набір (знеболювальне, засіб від застуди, спрей для носа, пластир):

В Україні коштує 650−800 гривень (~13−16 євро).

У Туреччині — 600−800 лір (~11−14 євро).

У Польщі — 70−90 злотих (~16−21 євро).

У Франції — 28−38 євро.

У Німеччині — 25−35 євро.

Головна відмінність закордонної медицини — це баланс між ціною ліків та доступністю самого лікаря. Якщо в країнах ЄС страхова система покриває витрати на аптеку, але ускладнює запис до спеціалістів, то в Туреччині ситуація протилежна. Дописувач на форумі Finance.ua показує цей контраст на прикладі Франції:

«Ціни на медикаменти в Туреччині та Франції практично однакові. Але в Туреччині легко та безпроблемно можна попасти до будь-якого вузького медичного спеціаліста та отримати найсучаснішу діагностику та лікування. У Франції медицина практично відсутня».

Оренда та житлові витрати

Це головна стаття видатків за кордоном, яка забирає левову частку доходу.

В Україні оренда однокімнатної квартири в обласному центрі разом із комунальними послугами забирає від 45% до 70% середньої зарплати (близько 14 тис. гривень).

У Туреччині оренда 1-кімнатної квартири у великих містах разом із комуналкою коштує від 20 тис. лір (359 євро), що забирає близько 40% середнього доходу.

У Франції оренда студії або 1-кімнатної квартири в провінційних містах коштує 600−850 євро, а в Парижі — від 1,1 тис. до 1,5 тис. євро. У середньому це віднімає 35−45% зарплати.

У Німеччині оренда житла з опаленням коштує 900−1,4 тис. євро (35−50% доходу).

У Польщі та Чехії оренда житла віднімає 40−50% місячного доходу.

Зображення створене за допомогою ШІ

Соціальні виплати та державна підтримка

Франція: Каса сімейних виплат (CAF) виплачує допомогу на дітей, а також надає субсидію на оренду житла (APL), яка може компенсувати від 100 до 300 євро щомісяця за оренду квартири для родин з невеликим доходом.

Німеччина: виплата на дитину (Kindergeld) становить 250 євро на місяць, додатково діє житлова допомога (Wohngeld).

Польща: програма «800+» виплачує 800 злотих на місяць (~185 євро) на кожну дитину.

Чехія: функціонує система допомоги на дітей та компенсації витрат на житло (Příspěvek na bydlení).

В Україні виплата в разі народження дитини становить 41,28 тис. гривень (з яких 860 гривень виплачуються щомісячно), але ефективно працює система житлових субсидій.

Інтернет, зв’язок та дозвілля

Цифрові послуги та зв’язок: в Україні безлімітний домашній інтернет та мобільний тариф коштують 400−600 гривень на місяць (~8−12 євро). У Франції лише мобільний зв’язок коштує 15−25 євро, а домашній інтернет — 25−40 євро (сумарно 40−65 євро). Для порівняння: у Німеччині — 50−75 євро, у Польщі — 23−30 євро.

Капучино в кав’ярні: в Україні — 70−90 гривень (1,4−1,8 євро), у Франції — 3,5−4,8 євро, у Німеччині — 3,8−4,8 євро, у Польщі — 14−18 злотих (3,2−4,2 євро).

Абонемент у спортзал: в Україні — 1 тис. — 1,5 тис. гривень (20−30 євро), у Франції (мережі Basic-Fit, Fitness Park) — 30−45 євро, у Німеччині — 35−60 євро.

Вартість послуг, зв’язку та дозвілля

Послуга Україна (гривень / євро) Туреччина (лір / євро) Польща (злотих / євро) Чехія (крон / євро) Франція (євро) Німеччина (євро) Домашній інтернет (100+ Мбіт/с) 300 гривень (5,93 євро) 350 лір (6,28 євро) 60 злотих (14 євро) 450 крон (18 євро) 32 євро 38 євро Мобільний зв'язок (місяць) 250 гривень (4,94 євро) 280 лір (5,02 євро) 45 злотих (10,50 євро) 350 крон (14 євро) 20 євро 20 євро Чашка капучино 80 гривень (1,58 євро) 90 лір (1,61 євро) 16 злотих (3,70 євро) 80 крон (3,20 євро) 4,10 євро 4,20 євро Абонемент у спортзал (місяць) 1,2 тис. гривень (23,73 євро) 1,4 тис. лір (25,13 євро) 150 злотих (35 євро) 900 крон (36 євро) 35 євро 45 євро

Підсумковий чек

Модель місячного бюджету для самотньої людини, яка орендує 1-кімнатну квартиру у великому провінційному місті, харчується вдома та сплачує базові рахунки.

Реальний баланс місячних витрат і залишку коштів

Стаття витрат Україна (гривень / євро) Туреччина (лір / євро) Польща (злотих / євро) Чехія (крон / євро) Франція (євро) Німеччина (євро) Чиста середня зарплата 24,55 тис. гривень (485 євро) 50,75 тис. лір (910 євро) 6,1 тис. злотих (1,4 тис. євро) 36,5 тис. крон (1,46 тис. євро) 2,5 тис. євро 2,7 тис. євро Оренда 1-к квартири + комуналка 14 тис. гривень (277 євро) 20 тис. лір (359 євро) 2,8 тис. злотих (650 євро) 17 тис. крон (680 євро) 780 євро 1,1 тис. євро Базовий продуктовий кошик 4,2 тис. гривень (83 євро) 3,6 тис. лір (65 євро) 420 злотих (97 євро) 2,95 тис. крон (118 євро) 240 євро 210 євро Транспорт (проїзний) 1 тис. гривень (20 євро) 1,53 тис. лір (27 євро) 100 злотих (23 євро) 550 крон (22 євро) 30 євро (з компенсацією 50 %) 58 євро Мобільний зв'язок та інтернет 550 гривень (11 євро) 630 лір (11 євро) 105 злотих (24 євро) 800 крон (32 євро) 52 євро 58 євро Дрібні побутові витрати та ліки 900 гривень (18 євро) 800 лір (14 євро) 150 злотих (35 євро) 1 тис. крон (40 євро) 60 євро 60 євро Всього обов'язкових витрат 20,65 тис. гривень (409 євро) 26,56 тис. лір (476 євро) 3,575 тис. злотих (829 євро) 22,3 тис. крон (892 євро) 1,162 тис. євро 1,486 тис. євро Вільний залишок на картці 3,9 тис. гривень (76 євро) 24,19 тис. лір (434 євро) 2,525 тис. злотих (586 євро) 14,2 тис. крон (568 євро) 1,338 тис. євро 1,214 тис. євро

Як заощаджувати за кордоном

Користуйтеся мобільними застосунками супермаркетів: Мережі Carrefour, Lidl, Biedronka та Albert пропонують персональні купони та накопичувальні бонуси, що економить до 20−30% на продуктах. Оформлюйте субсидії на житло: у Франції навіть іноземці та біженці з офіційним статусом мають право подати заявку в CAF на допомогу APL, яка покриває частину оренди. Використовуйте пільговий транспорт: у багатьох країнах діють корпоративні компенсації (як 50% від роботодавця у Франції) чи єдині пільгові проїзні. Повертайте податки (Tax Return): подавання річної податкової декларації в ЄС дозволяє повернути від кількох сотень до 1 тис. євро надміру сплачених податків за наявності дітей або витрат на лікування.

Висновок

Головний парадокс купівельної спроможності зводиться до простого розподілу: в Україні левову частку доходу — понад 50% — з’їдають базові речі на кшталт їжі та заправки авто, тоді як у Центральній і Західній Європі на це піде лише 15−20 %.

З іншого боку, житло, сервіси та послуги в нас і в Туреччині коштують у рази дешевше за французькі чи німецькі цінники (хоча у Франції оренду відчутно пом’якшують державні субсидії CAF).

З медициною схожа історія: швидше й дешевше підлікувати дрібну застуду в Україні, але від серйозних витрат під час тривалих хвороб значно краще захищає європейська страховка.

У підсумку високі європейські зарплати справді «зрізаються» соковитими рахунками за квартиру та послуги.