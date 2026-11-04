Блокування банківської картки працівника: чи зобов’язаний роботодавець виплачувати зарплату

Блокування банківської картки або рахунку працівника не звільняє роботодавця від обов’язку своєчасно виплачувати заробітну плату. Водночас така ситуація може ускладнити перерахування коштів і створити ризик виникнення заборгованості.

Про це повідомляють експерти порталу budni.robota.ua.

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Чи несе роботодавець відповідальність, якщо банк заблокував картку працівника

Сам факт блокування картки не звільняє роботодавця від обов’язку виплатити заробітну плату у встановлені строки.

Якщо банківську картку працівника заблоковано, роботодавцю варто діяти за таким алгоритмом:

письмово повідомити працівника про неможливість перерахування коштів на попередній рахунок і запропонувати надати нові реквізити;

запропонувати інший законний спосіб виплати, зокрема видачу готівки через касу підприємства, якщо це можливо, або поштовий переказ;

зафіксувати листування та вжиті заходи для своєчасної виплати;

не утримувати зарплату до моменту розблокування картки без належної правової підстави.

Якщо роботодавець своєчасно сформував платіжне доручення, але банк не зарахував кошти через блокування рахунку, це має значення для оцінки його вини та відповідальності. Проте сам факт відправлення платіжного доручення не завжди означає, що обов’язок із виплати зарплати виконаний.

Найкраще для роботодавця — підтвердити, що він не лише намагався перерахувати кошти, а й вжив належних заходів для виплати зарплати іншим способом. В такому разі відповідальність не настає.

Чи вважається зарплата виплаченою вчасно, якщо банк заблокував картку або рахунок

Вирішальне значення має те, чи були кошти фактично зараховані на банківський рахунок працівника та чи міг він ними розпоряджатися.

Саме перерахування грошей ще не в усіх випадках означає, що роботодавець належним чином виконав обов’язок із виплати заробітної плати.

Ось кілька типових ситуацій, щоб з’ясувати, як діяти роботодавцю в кожному випадку:

Якщо заблоковано лише платіжну картку, а рахунок IBAN залишається активним і кошти зараховані та доступні працівнику через інші канали, зарплата вважається виплаченою вчасно. Саме блокування картки не свідчить про невиплату зарплати. Якщо кошти зараховані на рахунок, але банк повністю обмежив можливість ними розпоряджатися, саме зарахування ще не гарантує належного виконання роботодавцем обов’язку з виплати зарплати. У такій ситуації є ризик, що виплату не визнають належно здійсненою. Якщо банк відхилив платіж або повернув кошти роботодавцю, зарплату фактично не виплачено. Тому працедавцю потрібно організувати її виплату іншим способом. Якщо рахунок закритий або заблокований для зарахування коштів і переказ не відбувся, зарплата також не вважається виплаченою належним чином.

Якщо рахунок повністю заблокований і працівник не може розпоряджатися коштами, існує ризик визнання зарплати фактично невиплаченою.

Чи може роботодавець перерахувати зарплату на інший рахунок працівника

Роботодавець може перерахувати зарплату на інший рахунок працівника. Якщо працівник повідомив про блокування картки до дати виплати, це дає змогу завчасно змінити реквізити й уникнути затримки. Для цього працівник має подати письмову заяву із зазначенням нових банківських реквізитів.

Після отримання заяви роботодавцю варто перерахувати кошти на новий рахунок у встановлений строк і зберегти підтвердження платежу. Це допоможе підтвердити своєчасність виплати в разі виникнення спору.

Чи може працівник вимагати виплату зарплати готівкою або на інший рахунок

Працівник може звернутися до роботодавця з проханням перераховувати зарплату на інший банківський рахунок або виплачувати її готівкою. Для зміни рахунку потрібно подати письмову заяву з новими реквізитами.

Виплата готівкою через касу підприємства також можлива за умови дотримання вимог касової дисципліни, бухгалтерського обліку та податкового законодавства.

Що робити, якщо банк повернув зарплатний платіж або не зарахував кошти

Якщо банк повернув зарплатний платіж або кошти взагалі не були зараховані на рахунок працівника, роботодавцю потрібно повторно організувати виплату після з’ясування долі першого переказу. Йдеться не про подвійну виплату, а про повторне перерахування тієї самої суми, яку працівник не отримав.

Як діяти роботодавцю в такій ситуації:

отримати підтвердження від банку про відхилення або повернення платежу та перевірити, чи надійшли кошти назад на рахунок роботодавця;

письмово повідомити працівника про те, що платіж не пройшов, і пояснити причину, якщо вона відома;

запропонувати працівнику надати нові банківські реквізити або погодити інший спосіб отримання зарплати;

повторно перерахувати зарплату на новий рахунок або виплатити її іншим законним способом, не відкладаючи це до наступної дати виплати;

зберегти банківські документи, заяву працівника та підтвердження повторного переказу.

Чи несе роботодавець відповідальність, якщо працівник не повідомив про блокування картки

Якщо роботодавець вчасно перерахував зарплату, а працівник не повідомив про блокування картки, роботодавець не обов’язково нестиме відповідальність. Усе залежить від того, чи надійшли гроші на рахунок. Якщо платіж повернувся або кошти не були зараховані, роботодавцю потрібно вирішити питання з виплатою зарплати.

Якщо працівник не повідомив роботодавця про блокування рахунку, а зарплату вчасно перерахували за наданими ним реквізитами, роботодавець може посилатися на те, що зі свого боку вжив необхідних заходів для виплати. Водночас відсутність повідомлення від працівника не звільняє роботодавця автоматично від усіх зобов’язань, якщо кошти фактично не були виплачені.

Чи має працівник право на компенсацію за затримку зарплати

Заробітна плата, своєчасно не отримана з вини працівника, не підлягає компенсації. Тому, якщо працівник не повідомив роботодавця про блокування рахунку, це може мати значення для визначення причин затримки. Водночас важливо з’ясувати, чи саме бездіяльність працівника призвела до того, що він не отримав кошти вчасно.