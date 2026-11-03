На які продукти в Україні знизилися ціни у листопаді (інфографіка)

Станом на початок листопада 2026 року в Україні спостерігається зниження цін на низку основних продуктів харчування.

Як повідомляє Мінагропродовольтва, найбільш помітно подешевшали курячі яйця, овочі борщового набору, вершкове масло та свинина.

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Про це свідчать дані моніторингу споживчих цін, який проводить Міністерство аграрної політики та продовольства України.





Водночас відносно стабільними залишаються ціни на низку інших продуктів повсякденного споживання. Зокрема, середня вартість батона становить 32,6 грн за 500 г, житнього хліба — 52,4 грн/кг, соняшникової олії — 93,7 грн/л, макаронних виробів — 38,9 грн/кг.

Позитивна цінова динаміка спостерігається і в річному вимірі за окремими категоріями продовольства.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року курячі яйця подешевшали на 27%, свинина — на 11%, вершкове масло — на 6%.

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«Забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому продовольчому ринку залишається одним із наших пріоритетів. Попри складні умови воєнного часу українські аграрії та переробники продовжують виробляти продукцію і забезпечувати потреби населення. Важливо підтримувати виробників, щоб зберігати достатню пропозицію продовольства на внутрішньому ринку», — зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

На формування споживчих цін впливає комплекс чинників, зокрема сезонність, обсяги виробництва, вартість енергоресурсів, логістики та зберігання продукції.

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Раніше ми писали , у жовтні ціни на різні продукти можуть змінюватися по-різному. За оцінкою Пендзина, значного подорожчання хліба, круп та олії очікувати не варто, а цукор навіть може подешевшати.

Ціни на картоплю, яблука та груші також мають залишитися стабільними через високу пропозицію та витрати на зимове зберігання.