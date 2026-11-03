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ТОП 5 помилок при купівлі електромобіля із США у 2026 році

Технології&Авто
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Електромобілі — вибір тих, хто хоче заощадити. І поганого в цьому нічого немає. Наприклад, авто із США від Factum Auto, що працює на батарейці, може обійтися дешевше, ніж така ж машина в українському автосалоні. Але маленька ціна на аукціоні не гарантує, що ви реально з вигодою купите машину. Несправна батарея, приховані пошкодження та додаткові платежі можуть збільшити витрати.
ТОП 5 помилок при купівлі електромобіля із США у 2026 році

Дорогі помилки

Головна проблема в тому, що ви можете не врахувати всі можливі витрати.
Вони можуть виникнути з наступного:
1. Комісія майданчика, доставка по США, морське перевезення, послуги посередника, розмитнення, ремонт і реєстрація. З 1 січня 2026 року при імпорті електромобілів в Україну застосовується ПДВ 20%. Ввізне мито на електромобілі становить 0%. До купівлі розрахуйте повну вартість автомобіля з урахуванням діючих податків.
2. Відсутність перевірки батареї. Тягова батарея — один із найдорожчих компонентів електромобіля. Зовні ціла машина може мати пошкоджені модулі, систему охолодження або високовольтну проводку. Запитайте діагностику батареї, оцінку її залишкової ємності та перевірку помилок системи управління. Тут можна купити авто з аукціону США перевірені https://factum-auto.com/auktsion-avto-ssha.
ТОП 5 помилок при купівлі електромобіля із США у 2026 році
3. Ігнорування історії ДТП та затоплення. Фотографії з аукціону не завжди показують повний обсяг пошкоджень. Особливо небезпечні сліди води. Затоплення здатне пошкодити батарею та електричні компоненти, а наслідки можуть проявитися пізніше. Перевірте VIN, історію автомобіля, статус документів і фотографії з попередніх продажів.
4. Свята віра в напис «Run & Drive». Цей статус не означає, що автомобіль повністю справний. Машина могла заводитися і рухатися на майданчику, але мати проблеми з батареєю, підвіскою, електронікою або системами безпеки. Перед ставкою вивчіть опис лота і фотографії пошкоджень. Заздалегідь оцініть вартість ремонту у фахівців з електромобілів.
5. Неперевірена зарядка і можливість реєстрації. У американської версії можуть відрізнятися зарядний роз’єм, сумісність із зарядними станціями та налаштування окремих систем. До купівлі з’ясуйте, як автомобіль буде заряджатися в Україні і чи потрібні адаптери. Також перевірте документи. Перед першою реєстрацією вживаного автомобіля, ввезеного з-за кордону, в Україні необхідно пройти експертне дослідження.
ТОП 5 помилок при купівлі електромобіля із США у 2026 році
Перед купівлею можна знизити ризики. Розрахуйте повну вартість автомобіля до отримання українських номерів. Перевірте VIN та історію ДТП, затоплення і попередніх продажів. Уточніть стан батареї та високовольтної системи. Узгодьте попередній кошторис ремонту з профільним сервісом. Перевірте документи, сумісність зарядки та можливість реєстрації.
Вибирайте електромобіль не за найнижчою ставкою, а за підсумковою вартістю. Іноді машина з вищою ціною на аукціоні після доставки та ремонту виявляється вигіднішою за автомобіль із серйозними прихованими пошкодженнями.
За матеріалами:
Factum Auto
АвтоЕлектромобілі
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