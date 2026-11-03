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Найдорожчі автомобільні бренди 2026 року

Технології&Авто
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Toyota
Toyota
У 2026 році вартість більшості провідних автомобільних брендів світу знизилася. Найбільше серед учасників рейтингу втратила Tesla — 38%, тоді як Ferrari та BYD, навпаки, продемонстрували зростання.
Про це повідомляє Укравтопром.
Загалом до списку 100 найдорожчих брендів світу увійшли 13 автовиробників.

Які автомобільні бренди найдорожчі у 2026 році

До трійки лідерів серед автовиробників також потрапили Mercedes-Benz із вартістю бренду $40,8 млрд та BMW — $38,4 млрд. Вони посіли 20-те та 22-ге місця відповідно в загальному рейтингу.
Повний список автомобільних брендів у Best Global Brands 2026:
  • 9 місце — Toyota: $59,5 млрд (−20%);
  • 20 місце — Mercedes-Benz: $40,8 млрд (−19%);
  • 22 місце — BMW: $38,4 млрд (−18%);
  • 29 місце — Hyundai: $25 млрд (+2%);
  • 45 місце — Honda: $19,4 млрд (−22%);
  • 50 місце — Tesla: $18,3 млрд (−38%);
  • 51 місце — Ferrari: $17,7 млрд (+15%);
  • 65 місце — Audi: $12,4 млрд (−19%);
  • 66 місце — Porsche: $12,4 млрд (−17%);
  • 71 місце — Volkswagen: $11,6 млрд (−23%);
  • 87 місце — Kia: $8,8 млрд (+3%);
  • 89 місце — BYD: $8,5 млрд (+5%);
  • 100 місце — Nissan: $7,2 млрд (−23%).
Найбільше падіння вартості серед автомобільних брендів зафіксували у Tesla — мінус 38% за рік. Водночас найпомітніше зростання продемонструвала Ferrari, бренд якої подорожчав на 15%. Позитивну динаміку також показали BYD (+5%), Kia (+3%) та Hyundai (+2%).
Для порівняння, найдорожчим брендом світу в загальному рейтингу Best Global Brands 2026 стала Apple з оцінкою $514,6 млрд.
Раніше ми розповідали, скільки заробляють менеджери з продажу авто в Україні. Медіанна зарплатна пропозиція для менеджерів із продажу автомобілів у вересні становила 47 500 грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоУкравтопромTeslaVolkswagen
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