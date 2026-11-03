Найдорожчі автомобільні бренди 2026 року

У 2026 році вартість більшості провідних автомобільних брендів світу знизилася. Найбільше серед учасників рейтингу втратила Tesla — 38%, тоді як Ferrari та BYD, навпаки, продемонстрували зростання.

Про це повідомляє Укравтопром

Загалом до списку 100 найдорожчих брендів світу увійшли 13 автовиробників.

Які автомобільні бренди найдорожчі у 2026 році

До трійки лідерів серед автовиробників також потрапили Mercedes-Benz із вартістю бренду $40,8 млрд та BMW — $38,4 млрд. Вони посіли 20-те та 22-ге місця відповідно в загальному рейтингу.

Повний список автомобільних брендів у Best Global Brands 2026:

9 місце — Toyota : $59,5 млрд (−20%);

: $59,5 млрд (−20%); 20 місце — Mercedes-Benz : $40,8 млрд (−19%);

: $40,8 млрд (−19%); 22 місце — BMW : $38,4 млрд (−18%);

: $38,4 млрд (−18%); 29 місце — Hyundai : $25 млрд (+2%);

: $25 млрд (+2%); 45 місце — Honda : $19,4 млрд (−22%);

: $19,4 млрд (−22%); 50 місце — Tesla : $18,3 млрд (−38%);

: $18,3 млрд (−38%); 51 місце — Ferrari : $17,7 млрд (+15%);

: $17,7 млрд (+15%); 65 місце — Audi : $12,4 млрд (−19%);

: $12,4 млрд (−19%); 66 місце — Porsche : $12,4 млрд (−17%);

: $12,4 млрд (−17%); 71 місце — Volkswagen : $11,6 млрд (−23%);

: $11,6 млрд (−23%); 87 місце — Kia : $8,8 млрд (+3%);

: $8,8 млрд (+3%); 89 місце — BYD : $8,5 млрд (+5%);

: $8,5 млрд (+5%); 100 місце — Nissan: $7,2 млрд (−23%).

Найбільше падіння вартості серед автомобільних брендів зафіксували у Tesla — мінус 38% за рік. Водночас найпомітніше зростання продемонструвала Ferrari, бренд якої подорожчав на 15%. Позитивну динаміку також показали BYD (+5%), Kia (+3%) та Hyundai (+2%).

Для порівняння, найдорожчим брендом світу в загальному рейтингу Best Global Brands 2026 стала Apple з оцінкою $514,6 млрд.