Найдорожчі автомобільні бренди 2026 року
Які автомобільні бренди найдорожчі у 2026 році
- 9 місце — Toyota: $59,5 млрд (−20%);
- 20 місце — Mercedes-Benz: $40,8 млрд (−19%);
- 22 місце — BMW: $38,4 млрд (−18%);
- 29 місце — Hyundai: $25 млрд (+2%);
- 45 місце — Honda: $19,4 млрд (−22%);
- 50 місце — Tesla: $18,3 млрд (−38%);
- 51 місце — Ferrari: $17,7 млрд (+15%);
- 65 місце — Audi: $12,4 млрд (−19%);
- 66 місце — Porsche: $12,4 млрд (−17%);
- 71 місце — Volkswagen: $11,6 млрд (−23%);
- 87 місце — Kia: $8,8 млрд (+3%);
- 89 місце — BYD: $8,5 млрд (+5%);
- 100 місце — Nissan: $7,2 млрд (−23%).
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