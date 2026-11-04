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Чому в Польщі помітно зменшилася кількість українців з тимчасовим захистом (причини)

Особисті фінанси
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Чому в Польщі помітно зменшилася кількість українців з тимчасовим захистом (причини)
Чому в Польщі помітно зменшилася кількість українців з тимчасовим захистом (причини)
У Польщі помітно зменшилася кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту.
На початку серпня 2026 року його мали 951 тисяча українців, а на початку жовтня — вже 856 тисяч. Однак це не означає, що майже 100 тисяч людей за цей час виїхали з країни.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на OKO.press.

Причини

Однією з головних причин скорочення стала перевірка документів. Українці, які отримали статус UKR без пред’явлення чинного документа для подорожей, мали підтвердити свою особу до 31 серпня 2026 року. Ті, хто цього не зробив, автоматично втратили статус.
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Частина громадян України переходить на інші підстави для легального проживання в Польщі. Зокрема, вони отримують карти побиту CUKR або інші дозволи на проживання.
Тому зменшення кількості людей зі статусом тимчасового захисту не можна прирівнювати до кількості українців, які залишили Польщу.
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Найпомітніше кількість українців зі статусом тимчасового захисту зменшилася серед дітей — приблизно на 18%.
Експерти зазначають, що попередні реєстри могли містити дані людей, які давно виїхали з Польщі. Через це наразі складно встановити, скільки українських біженців фактично проживає в країні.
Раніше писали, як безпечно змінити роботодавця в Польщі. Вища зарплата, зручніший графік або кращі умови проживання можуть стати вагомими причинами для зміни роботи в Польщі. Проте пропозиція, яка спочатку здається вигідною, іноді обертається кількома тижнями без доходу та додатковими витратами.
Також раніше Finance.ua писав, що українці б’ють рекорди з працевлаштування в Польщі. У березні українські працівники становили 68% від загальної кількості працюючих іноземців у Польщі — 784 000 осіб. Це на 9,7% більше, ніж в аналогічний період у попередньому році.
За матеріалами:
Finance.ua
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