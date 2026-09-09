Українці б’ють рекорди з працевлаштування в Польщі Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси Українці б’ють рекорди з працевлаштування в Польщі

Як повідомило Головне статистичне управління, станом на 31 березня 2026 року в Польщі працювало 1 152 700 іноземців. Це на 8%, або на 85 700 осіб, більше, ніж на кінець березня 2025 року. Порівняно з 28 лютого 2026 року ця кількість зросла на 20 200 осіб.

Згідно з останніми даними GUS, у березні цього року цей показник був вищим майже на 15 000 осіб, Іnpoland.net.pl

На Finance.ua ви можете оформити туристичне страхування за кордон за 5 хвилин ⚡

Скільки українців

Статистика свідчить, що дедалі більше громадян України знаходить роботу в Польщі. У березні українські працівники становили 68% від загальної кількості працюючих іноземців у Польщі — 784 000 осіб.

Це на 9,7% більше, ніж в аналогічний період у попередньому році.

Таким чином, попередній рекорд від 25 листопада, а саме 769 тис. українців на польському ринку праці, було перевершено на 15 тис. осіб. Темпи зростання у річному обчисленні виявилися другими серед усіх національностей, що працюють у Польщі.

Раніше ми писали , що ринок праці у великих польських містах приваблює жителів менших населених пунктів. Водночас рівень безробіття в різних містах країни помітно відрізняється.

Найкраща ситуація з працевлаштуванням склалася у Варшаві. За даними GUS, столиця має один із найнижчих рівнів безробіття серед 16 проаналізованих міст. Станом на кінець червня показник становив 1,6%.

До десятки міст із найкращою ситуацією на ринку праці увійшли:

Варшава. Познань. Катовіце. Вроцлав. Краків. Бидгощ. Ольштин. Ополе. Гданськ. Щецин.

Раніше також ми розповідали , що українці за кордоном не лише шукають роботу, а й активно створюють власний бізнес. Та разом із підприємцями з України виїжджають капітал, робочі місця та бізнес-компетенції. У 2023−2024 роках кожен десятий новий бізнес у Польщі засновували українці. А лише протягом 2022−2023 років у країні зареєстрували 48,5 тис. українських приватних підприємств.

Водночас Польща посилює перевірки працевлаштування. Як пояснив головний інспектор праці Януш Красонь, перевірки стосуватимуться насамперед випадків, коли людина формально працює за цивільно-правовим договором або на умовах B2B, але фактично виконує роботу як штатний працівник.

За його словами, кожен, хто вважає, що його неправомірно оформили за такою схемою, може звернутися до Національної інспекції праці. У відомстві запевнили, що всі звернення ретельно розглядатимуться.

Хоча за рівнем безробіття Польща посідає 2-е місце в ЄС. Дані Євростату свідчать про те, що Польща і надалі залишається одним із лідерів за рівнем безробіття серед країн Європейського Союзу. Кращий результат має лише Чехія, де рівень безробіття у липні становив 3,3%.