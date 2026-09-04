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За рівнем безробіття Польща посідає 2-е місце в ЄС

Світ
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За рівнем безробіття Польща посідає 2-е місце в ЄС
За рівнем безробіття Польща посідає 2-е місце в ЄС
Дані Євростату свідчать про те, що Польща і надалі залишається одним із лідерів за рівнем безробіття серед країн Європейського Союзу.
Кращий результат має лише Чехія, де рівень безробіття у липні становив 3,3%.
На третьому місці розташувалися одночасно Мальта та Словенія з результатом 3,5%.
Середній рівень безробіття по ЄС у липні становив 6,1%.

Найвищі рівні безробіття були зафіксовані

У Фінляндії та Іспанії (10,5% та 10% відповідно).
Лише ці країни мають двозначние значення рівня безробіття. Високі показники також зафіксували у Швеції та Франції (8,6% та 8,3% відповідно).
За даними європейських статистиків, кількість безробітних у Польщі в липні становила 598 тис. осіб порівняно з 608 тис. у червні.
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Дані Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики дещо відрізняються. За інформацією відомства, безробіття у Польщі в липні досягло 5,9%. Однак наприкінці серпня GUS повідомило, що липневий показник все ж становив 5,8%, як і місяцем раніше.
Згідно з даними Головного статистичного управління, у липні в центрах зайнятості було зареєстровано 906,4 тисячі безробітних порівняно з 901,5 тисячею місяцем раніше.
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Відмінності у даних Євростату та GUS пов’язана з методологією. Євростат визначає безробітними людей, які активно шукають роботу, але мають труднощі з її пошуком. Таким чином при розрахунку не враховується велика група людей, які зареєстровані в ужендах праці, оскільки вони мають статус безробітного, що дозволяє їм, серед іншого, отримувати доступ до безкоштовної медичної допомоги.

Довідка Finance.ua:

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаЄС
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