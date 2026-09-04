За рівнем безробіття Польща посідає 2-е місце в ЄС

Дані Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики дещо відрізняються. За інформацією відомства, безробіття у Польщі в липні досягло 5,9%. Однак наприкінці серпня GUS повідомило, що липневий показник все ж становив 5,8%, як і місяцем раніше.
Згідно з даними Головного статистичного управління, у липні в центрах зайнятості було зареєстровано 906,4 тисячі безробітних порівняно з 901,5 тисячею місяцем раніше.
Відмінності у даних Євростату та GUS пов’язана з методологією. Євростат визначає безробітними людей, які активно шукають роботу, але мають труднощі з її пошуком. Таким чином при розрахунку не враховується велика група людей, які зареєстровані в ужендах праці, оскільки вони мають статус безробітного, що дозволяє їм, серед іншого, отримувати доступ до безкоштовної медичної допомоги.