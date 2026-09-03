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У США в обіг надійшли монети із зображенням Трампа

Світ
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Монета номіналом 1 долар США д
Монета номіналом 1 долар США д
Монетний двір США випустив однодоларову монету із зображенням президента Дональда Трампа, присвячену 250-річчю незалежності Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Euronews.

Монета із зображенням Трампа

Монетний двір США у четвер підтвердив випуск так званого «золотого долара» із зображенням президента Дональда Трампа. У відомстві закликали американців перевіряти дрібні гроші, які вони отримують як решту. Колекціонери можуть придбати монети в роликах і мішках безпосередньо через Монетний двір США.
Ролик із 25 монет коштує $61, а мішок зі 100 монетами — $154,50.
Водночас знайти таку монету під час звичайних покупок може бути непросто. Доларові монети не набули широкого поширення серед американських споживачів і трапляються в обігу значно рідше, ніж банкноти.
Для колекціонерів є ще одна особливість. 4 липня Монетний двір США викарбував 250 000 таких монет зі спеціальним знаком «July 4th». Їх розподілили між роликами та мішками.
Попри золотистий колір, золота монета не містить. Вона складається на 88,5% із міді, а також містить менші частки цинку, марганцю та нікелю.
Монети викарбувані у Філадельфії та не мають позначки монетного двору.

Дизайн монети

Головний гравер Монетного двору США Джозеф Менна розробив аверс на основі офіційної фотографії Білого дому. На ньому Трамп зображений майже анфас. Над портретом розміщені написи «Liberty», «In god we trust» і подвійна дата «1776−2026».
На реверсі зображена президентська печатка США, яку спочатку створив колишній головний гравер Монетного двору Френк Гаспарро. На щиті орла додано число 250 на честь 250-річчя країни.
Процес розробки монети викликав критику. Комісія США з образотворчих мистецтв рекомендувала зобразити портрет Трампа в профіль, а також запропонувала інший дизайн орла. Жодну з цих рекомендацій не врахували.
Консультативний комітет громадян з питань карбування монет, який зазвичай розглядає дизайни Монетного двору США, відмовився розглядати цей проєкт.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіСШАТрамп
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