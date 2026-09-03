Який найгарніший готель у світі (фото) Сьогодні 18:00 — Світ

Який найгарніший готель у світі (фото)

Новий рейтинг, складений Time Out на основі візитів експертів журналу з готельного бізнесу, об’єднує одні з найпривабливіших готелів на планеті, пише es.euronews.

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1 місце

З 33 готелів, що увійшли до списку, 11 знаходяться в Європі, включаючи вражаючий заклад, який посів перше місце, розташований в Ірландії.

Замок Ешфорд в Ірландії, вперше збудований понад 800 років тому, має довгу та багату історію, колись належав родині Гіннесів.

Зараз це п’ятизірковий готель, який пропонує 83 номери та люкси, а в «Time Out» підкреслюється, що «номери вирізняються яскравим колоритом, деякі з них мають прямий вид на озеро Корріб з ліжка.

Однією з його найбільших визначних пам’яток, безсумнівно, є спа-центр із басейном для релаксації, розташованим у вражаючій скляній галереї з бронзовими рамками. Замок Ешфорд також був визнаний найкращим історичним готелем у світі.

Інші вражаючі готелі на континенті

Половина готелів, відібраних виданням до десятки найкращих, розташовані в Європі. Кожен з них має свій неповторний шарм, від доглянутих садів Флоренції до вражаюче красивого бруталістського стилю Ісландії.

Третє місце посів готель Four Seasons Firenze, який має 121 номер та люкс, розташованих між Палаццо делла Герардеска 15 століття та Палаццо Дель Неро 16 століття.

Перетворений на готель Four Seasons у 2008 році, комплекс містить сад Герардіно-делла-Герардеска, один з найбільших приватних садів Флоренції. За даними Time Out, ви відчуєте себе «буквально як королівська особа, що спить тут». Чого ще бажати?

Готель Ritz-Carlton Abama на Тенерифе трохи не потрапив до п’ятірки найкращих, а видання «Time Out» хвалить його «химерну архітектуру» з будівлями кольору лосося, розкиданими по всьому комплексу.

Зовсім поруч, на сьомому місці, знаходиться готель ION Adventure в Ісландії, мрія будь-якого ентузіаста бруталістичної архітектури, розташований на вершині гори Хенгілл.

Інші готелі, що виділяються в рейтингу:

1 Hotel Mayfair у Лондоні (12-е місце);

Le Pavillon de La Reine у ​​Парижі (13-е місце);

Gleneagles у Шотландії (14-е місце);

Villa Igiea у Палермо (20-е місце);

Mandarin Oriental Conservatorium в Амстердамі (22-ге місце);

Hospes Infante Sagres у Порту (23-тє місце).

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